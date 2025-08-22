Clowns of America International, INC

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Clowns of America International, INC

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Clowns of America International, INC's shop

T-shirt
$20

COAI 2026 Convention Shirts

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Badge
$5

COAI 2026 Convention Badge

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FORMER LOGO PIN
$5

Former COAI Logo Pin

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NEW COAI LOGO PIN
$7

New COAI Logo Pin

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Music Box & Its a Small World
$85

Items 13 & 32

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Steve Kissell Tapes
$30

item 14

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Balloon w/DVDs
$25

Item 15

0
Ron Severin Book
$35

Item 16

0
Form Hat & Hats
$40

Item 17 & 46

0
Yellow/Green 10 1/2 shoes
$60

Item 18

0
Skit Book w/2 phones
Free

Item 19

0
Dynasty Doll w/small clown dolls
Free

Item 20

0
EZ + Roky T-Shirt
$35

Item 21

0
Clown Hobo Doll
$15

Item 22

0
Women's Dress size 6-10
$85

Item 23

0
Chicken Blanket
$110

Item 24

0
Music 1 clown Band
$60

Item 25

0
Teacher Bag w/supplies
$15

Item 26 & 33

0
Stick Puppets w/ 3 blind mice
$15

Item 27

0
Fairy Princess Bundle & Red Wig
$25

Item 28 & 39

0
Blake Mary Janes size 8
$50

Item 29

0
Clown Dolls + CoCo Doll
Free

Item 30

0
Balloons + Book + Robot
$100

Item 31

0
Ringling Brothers Books
$35

Item 34

0
Ron Severini
$70

Item 1

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Red Skelton Book
$65

Item 2

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Greatest Clowns of Circus
$25

Item 3

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Felix Adler & Lou Jacobs Plates
$25

Item 4 & 5

0
Lou Jacobs Plate
$25

item 6

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Frost Little Sweatshirt
$40

Item 9

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Buttons T-Shirt
$10

Item 8

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CoCo T-Shirt
$25

Item 9

0
CoCo Doll
$35

Item 10

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Homer Doll
Free

Item 11

0
Circus Patches
$40

Item 12

0
Senior Citizen Stuff
$5

Item 35

0
Magic Bundle
$25

Item 36

0
Book w/Book Ends
$80

Item 37

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Juggling Bundle
$25

Item 38

0
Holiday Bundle
$5

Item 42

0
Ice Crean Cone Hat
$40

Item 43

0
Adidas & 5 Shirts
$30

Item 44

0
Blue Wigs w/Misc Clothes
$65

Item 45

0
Clown Decor
$5

Item 47

0
Leon McBryde E1 nose
$5

Item 49

0
World of Clowns & 20 years of Laughter books
$50

Item 50 & 56

0
Signed Hat by Bubba
Free

Item 51

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Picture of Frosty Little & Coco
$35

Item 52

0
XL Bubba T-Shirt
$65

Item 53

0
Bubba Makeup Bag & 1000 Clowns Books
$75

Item 55

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Water Color Prints
$20

Item 58

0
Mooseburger Goodie Bag
$30

Item 60

0
Clown Outfit with black light
$20

Item 61

0
COAI T-Shirt
$15

Item 64

0

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