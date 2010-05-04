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Fort Collins Figure Skating Club

About this event

Club Ice at NoCo Week 5/4-5/10

7900 N Fairgrounds Ave

Fort Collins, CO 80528, USA

Tuesday, May 5th 2:00 PM - 3:00 PM
$15

Club ice session. Non-refundable.

Tuesday, May 5th 3:00 PM - 4:00 PM
$15

Club ice session. Non-refundable.

Wednesday, May 6th 1:00 PM - 2:00 PM
$15
Wednesday, May 6th 2:00 PM - 3:00 PM
$15

Club ice session. Non-refundable.

Wednesday, May 6th 3:00 PM - 4:00 PM
$15

Club ice session. Non-refundable.

Thursday, May 7th 8:30 PM - 9:30 PM
$15

Club ice session. Non-refundable.

Friday, May 8th 7:15 PM to 8:15 PM
$15
Private Lesson Denaysa - 30 min
$40.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Denaysa - 45 min
$60.75

45 min private lesson

Private Lesson Pam - 30 min
$34.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Pam -45 min
$51.75

45 min private lesson

Private Lesson Katie - 30 min
$37.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Katie - 45 min
$56.25

45 min private lesson

Private lesson Aaron - 30 Min
$45

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Aaron - 45 min
$67.50

45 min private lesson

Private lesson Tristan - 30 Min
$45

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Tristan - 45 min
$67.50

45 min private lesson

Private Lesson Kristin - 30 min
$40.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Kristin - 45 min
$60.75

45 min private lesson

Private Lesson Kassie - 30 min
$28.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Kassie - 45 min
$42.75

45 min private lesson

Private Lesson Addie - 30 min
$31.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Addie - 45 min
$47.25

45 min private lesson

Private Lesson Calvin - 30 min
$28.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Calvin - 45 min
$42.75

45 min private lesson

Private Lesson Val - 30 min
$29.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Val - 45 min
$44.25

45 min private lesson

Private Lesson Julia - 30 min
$34.50

30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour

Private Lesson Julia - 45 min
$51.75

45 min private lesson

Private Lesson with Katie - partial rate
$18.75
Private Lesson with Aaron - Partial Rate
$22.50

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