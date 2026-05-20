Club Ice at NoCo Week 6/1-6/7

Hosted by
About this event
Club ice session. Non-refundable.
Senior Solo and Advanced Free Style Ice.
6/6 5:15 - 6:15pm
Skaters who wish to practice their Showcase routines with the partition.
30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour
45 min private lesson
30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour
45 min private lesson
30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour
45 min private lesson
30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour
45 min private lesson
30 min private lesson - choose 2 if you are doing an hour
45 min private lesson
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!