Clubhouse Stix 10u Schmuck Fall 2025 Dues

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
This will cover all dues for Fall 2025 including Uniform.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
This option requires a $650 deposit and then a $200 monthly payment due the first of the month August-November.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
This requires the uniform fee due up front ($350) and a $275 monthly payment due the first of each month August through November.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
This is the Monthly payment for option 2. Required payment August-November
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
This is the Monthly payment for option 3. Required payment August-November
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Payment for Ferry Kids
common:zeffyTipDisclaimerTicketing