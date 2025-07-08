Clubhouse Stix 12u Farias Fall 2025 Dues

Pay in Full
$1,450

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

This will cover all dues for Fall 2025 including Uniform.

Option 2
$750

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

This option requires a $750 deposit and then a $200 monthly payment due the first of the month August-November.

Option 3
$350

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

This requires the uniform fee due up front ($350) and a $275 monthly payment due the first of each month August through November.

Monthly Payment for Option 2
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

This is the Monthly payment for option 2. Required payment August-November

Monthly Payment for Option 3
$275

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

This is the Monthly payment for option 3. Required payment August-November

common:zeffyTipDisclaimerTicketing