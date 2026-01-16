Sundale Foundation for Students and Community Inc.

Hosted by

Sundale Foundation for Students and Community Inc.

About this event

Clubmania 2026

13990 Prosperity Ave

Tulare, CA 93274, USA

FULL 4 DAY PASS
$276

Enjoy attending two clubs EVERYDAY!

TK-KINDERGARTEN FULL DAY PASS
$69

WE HAVE A SPECIAL CLUB EXCLUSIVELY FOR OUR LITTLEST ONES!

TK-KINDERGARTEN HALF DAY PASS
$40

THIS PASS IS FOR A HALF A DAY OF FUN FOR OUR LITTLEST FRIENDS

FULL 1 DAY PASS
$69

YOU CAN BUY AS MANY OF THESE AS YOU WANT AND LET US KNOW WHICH DAYS YOU ARE ATTENDING. 8:30 AM TO PICK-UP 4:30-5:30

HALF DAY 4 DAY PASS
$160

ATTEND HALF A DAY FOR ALL 4 DAYS! MORNNING IS 8;30 - 12:30

AFTERNOON IS 12:30 - PICK-UP IS 4:30 - 5:30

HALF DAY PASS
$40

YOU CAN ATTEND FOR HALF A DAY. PURCHASE AS MANY OF THESE AS YOU WISH.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!