Clubmania 2026

Hosted by
About this event
Enjoy attending two clubs EVERYDAY!
WE HAVE A SPECIAL CLUB EXCLUSIVELY FOR OUR LITTLEST ONES!
THIS PASS IS FOR A HALF A DAY OF FUN FOR OUR LITTLEST FRIENDS
YOU CAN BUY AS MANY OF THESE AS YOU WANT AND LET US KNOW WHICH DAYS YOU ARE ATTENDING. 8:30 AM TO PICK-UP 4:30-5:30
ATTEND HALF A DAY FOR ALL 4 DAYS! MORNNING IS 8;30 - 12:30
AFTERNOON IS 12:30 - PICK-UP IS 4:30 - 5:30
YOU CAN ATTEND FOR HALF A DAY. PURCHASE AS MANY OF THESE AS YOU WISH.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!