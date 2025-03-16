Columbus Fashion Council Membership

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
This membership best serves fashion designers, makeup artists, photographers, stylists, hair artists, models, etc...
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
This membership best serves college level fashion design program students and gives access to networking and resources.
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
This membership best serves boutiques, brands, companies .
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
This is a 1 year complimentary membership as an Industry Membership Level.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing