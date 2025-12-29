Cape May Point Arts and Science Center

Offered by

Cape May Point Arts and Science Center

About the memberships

CMPASC Membership 2026

Individual
$50

Valid for one year

Individual membership includes: FREE general admission for ONE (1) person * 20% discount on most Science Center programs * 10% off most Science Center merchandise * Our Quarterly Newsletter

Dual
$100

Valid for one year

Dual membership includes: FREE general admission for TWO (2) people * 20% discount on most Science Center programs * 10% off most Science Center merchandise * Our Quarterly Newsletter

Family
$150

Valid for one year

Family membership includes: FREE general admission for Four (4) people * 20% discount on most Science Center programs * 10% off most Science Center merchandise * Our Quarterly Newsletter

Friend
$200

Valid for one year

Friend membership includes: FREE general admission for SIX (6) people * 20% discount on most Science Center programs * 10% off most Science Center merchandise * Our Quarterly Newsletter

Add a donation for Cape May Point Arts and Science Center

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!