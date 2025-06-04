Sales closed

CMS PTSA's Silent Auction

Pick-up location

211 S Owen St, California, MO 65018, USA

Fireworks item
Fireworks
$25

Starting bid

Donated by: S&K Fireworks California, MO $200 Value
Burger Haus $25 Gift Card item
Burger Haus $25 Gift Card
$5

Starting bid

Donated by: Burger Haus California, MO $25 Value
Chicken Start Kit item
Chicken Start Kit
$10

Starting bid

Donated by: Tractor Supply California, MO
McCall's Candle Bundle #1 item
McCall's Candle Bundle #1
$5

Starting bid

Donated by: McCall's Candles Tipton, MO White Tea Bath Salt Citrus Leaf Candle Loofa Soap Glycerin Bar Soap
McCall's Candle Bundle #2 item
McCall's Candle Bundle #2
$5

Starting bid

Donated by: McCall's Candles Tipton, MO Muscle Therapy Soak Olive Oil Soap Lemon Leaf Candle
32 oz Tumbler item
32 oz Tumbler
$5

Starting bid

Donated by: Bella Boutique, Eldon MO 32 oz Tumbler
Milwaukee Tool Set & Swag item
Milwaukee Tool Set & Swag
$50

Starting bid

Donated by; Ziehmer Fencing California, MO Milwaukee Hammer Drill & Impact w/batteries and charger. XL T-shirt & Hat
Whole Pork Butt item
Whole Pork Butt
$20

Starting bid

Donated by: Blind Hog BBQ Tipton, MO $100 Value
Love Our Pets Bundle item
Love Our Pets Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Jalynn Kiesling - Hand painted canvas 12x12 Coats & Tails - $45 Gift Certificate DK's Freeze Dried Candy
Milwaukee Bundle item
Milwaukee Bundle
$10

Starting bid

Donated by: California Construction Milwaukee Mugs Hat 2X Zippered Jacket
40 oz Tumbler/Digital Thermometer/Candy item
40 oz Tumbler/Digital Thermometer/Candy
$5

Starting bid

Donated by: Dicus BBQ - Tumbler & Thermometer DK's - Freeze dried candy
Fireworks & The Fair item
Fireworks & The Fair
$10

Starting bid

Donated by: Gaitlin's BoomBox Fireworks - Fireworks Package Moniteau Co. Fair Board - 4 admission for any night of Moniteau Co. Fair
Welcome and Relax Bundle item
Welcome and Relax Bundle
$20

Starting bid

Donated by: FamWake, Erin Wake Welcome sign Basket w/ candles, room sprays, soaps, & much more!
Air Show Bundle item
Air Show Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Show Me State Air Show 4 Admission Passes 4 Free T shirts 4 challenge coins 2 Toy Paratroopers
Mary Kay Bucket #1 item
Mary Kay Bucket #1
$5

Starting bid

Donated by: Allie Gerhardt Face Mask Satin Lips Liquid Eye Shadow Lip Oil
Mary Kay Bucket #2 item
Mary Kay Bucket #2
$5

Starting bid

Donated by: Allie Gerhardt Face Mask Satin Lips Liquid Eye Shadow Lip Oil
Canvas Set item
Canvas Set
$5

Starting bid

Donated by: The Flower Shop 2- 36x12 Canvases
Looming Bundle item
Looming Bundle
$5

Starting bid

Donated by: Karen Beebe Weave and Bead Kits
Painting Basket item
Painting Basket
$5

Starting bid

Donated by: Art Party Gals & Reichl Farms Pinto Hat, 11x14 painting, Pinto Bag, Reichl Farms T shirt (L)
Central Bank Bundle item
Central Bank Bundle
$5

Starting bid

Donated by: Central Bank Cooler Bag, Cups, Hat, Blanket, and so much more!
Purse Bundle item
Purse Bundle
$15

Starting bid

Donated by: Studio B Salon Fringe Purse/$25 Gift Certificate Hair Clips Jewlery/Manicure Set Wet Brush/Product
Afternoon w/ The Chief item
Afternoon w/ The Chief
$5

Starting bid

Donated by: City of California Police Chief Afternoon with The Chief Ride along/meet the Mayor and Prosecutors/tour courthouse, city hall, and street department/ice cream @ 5 & 50
Sourdough and a Crew item
Sourdough and a Crew
$5

Starting bid

Donated by: Cheryl Parris - 1 loaf of Sourdough Clenin Farm Supply - XL Crewneck
Swag and Propane Bundle item
Swag and Propane Bundle
$5

Starting bid

Donated by: Elite Pest Control - L Hoodie & L T Shirt AA Propane - Cylinder Refill & goodies
MFA & AA Bundle item
MFA & AA Bundle
$5

Starting bid

Donated by: MFA Agri service $25 gift certificate AA Propane - Cylinder Refill & goodies
YMCA & Candy Bundle item
YMCA & Candy Bundle
$10

Starting bid

Donated by: YMCA - 10 Passes Exp. 12/31/25 2 - DK's Freeze dried candy
Movie Night for 4 item
Movie Night for 4
$10

Starting bid

Donated by: Capital 8 - 4 Passes & 4 Concessions Karen Beebe - Popcorn bucket & Bowls
Whey Protein Bundle item
Whey Protein Bundle
$5

Starting bid

Donated by: Juul Chiropractic 32 oz Strawberry Whey Protein Shaker Choc Chip Pancake Mix Super Greens 7.4 oz Liquid Calcium 8.5 oz
California Dine Out Bundle item
California Dine Out Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Burger Haus - $25 Gift Card 5 & 50 - $20 Gift Card Hernandez Taco Truck - 2 - $25 Gift Card
Hoodie/Gift Card item
Hoodie/Gift Card
$5

Starting bid

Donated by: Clenin Farm Supply - Hoodie (L) MFA Agri Service - $25 Gift Certificate
LoveBug Bundle item
LoveBug Bundle
$10

Starting bid

Donated by: LoveBug Play Center $100 off Birthday Package 4 Play Passes
Tres Leches Cake w/ Peaches & Cream Filling item
Tres Leches Cake w/ Peaches & Cream Filling
$10

Starting bid

Donated by: Alicia Hurtado (Alicia's Divine Cakes) $75 Value
CoMo Recreation Day item
CoMo Recreation Day
$10

Starting bid

Donated by: Midway Golf - 2 hour pass Sky Zone - 5 Passes
JC Fun Day item
JC Fun Day
$20

Starting bid

Donated by: Fatty's - 2 - $40 Gift Card YMCA - 2 Passes Central Dairy - 4 Sundae Coupons
Swag & Fireworks item
Swag & Fireworks
$10

Starting bid

Donated by: Elite Pest Control - Shirt & Hoodie (XL) Gatlin's BoomBox Fireworks - Variety Box
AA Swag & Tank Refill item
AA Swag & Tank Refill
$10

Starting bid

Donated by: AA Propane
Grace Print House Bundle item
Grace Print House Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Grace Print House Canvas Bag, Hair Bow, Hat, Fanny Pack, small leopard purse
Ed Morse Bundle item
Ed Morse Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Ed Morse - Free Oil change, L TShirt, Hat, Koozie, drawstring bag
Dog Food item
Dog Food
$10

Starting bid

Donated by: Tammy Kilmer 35# Adult Formula
Jewlery Bundle #1 item
Jewlery Bundle #1
$5

Starting bid

Donated by: The Flower Shop 2XL Shaw, 2 pair earrings, necklace/earring set
Jewlery Bundle #2 item
Jewlery Bundle #2
$5

Starting bid

Donated by: The Flower Shop Shaw/Scarf, bracelet, earrings, 2 necklaces
Fishing Bundle item
Fishing Bundle
$5

Starting bid

Donated by: LA Outdoor Products Crappie Bait/fishing line/etc
Wellness Bundle item
Wellness Bundle
$5

Starting bid

Donated by: Vessel Wellness Gift Certificate for Salt Cabin Deep Blue, Be Calm roll on oil,/ Heidi Loring - Plexus Samples
Stark Caverns item
Stark Caverns
$10

Starting bid

Donated by: Stark Caverns- Bear & 4 Passes CMS PTSA - 2 UV Flashlights
Bourbon Bundle item
Bourbon Bundle
$15

Starting bid

Donated by: Jesus Bailbonds Bourbon Smoker Set Makers Mark
Flower & Swag item
Flower & Swag
$5

Starting bid

Donated by; Massage by Whitney Hanging basket Tshirt & stress ball
Cutting Board item
Cutting Board
$10

Starting bid

Donated by: Baer Brothers Solid Wood cutting board
Tahari Purse and Accessories item
Tahari Purse and Accessories
$20

Starting bid

Donated by: Donna Birdsong - Purse Breez Beadz - Accessories
Ipad item
Ipad item
Ipad
$50

Starting bid

Donated by: CMS PTSA
Pickle Ball Bundle item
Pickle Ball Bundle
$5

Starting bid

Donated by: YMCA - 4 Passes CMS PTSA - Pickle Ball Set 4 paddles 6 balls
Cardinals Cornhole Set w/ Bags item
Cardinals Cornhole Set w/ Bags
$50

Starting bid

Donated by: Kenny Farmer
KC Chiefs Cornhole Set item
KC Chiefs Cornhole Set
$50

Starting bid

Donated by: Jeff Hoelscher
Marg Bundle item
Marg Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Hernandez Taco Truck - 2 $25 Gift Cards Mindy and Marisa - Mango Margaritas
Wooden Flag item
Wooden Flag item
Wooden Flag
$50

Starting bid

Donated by: Joe Miller 6 ft x 32 in
Beauty Bundle item
Beauty Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Esthetics by Lexus - $50 Certificate CMS PTSA - $45 Ulta Gift Card
Drive In Bundle item
Drive In Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Lakeside Drive In - Season Pass CMS PTSA - Picnic Blanket
Starbucks Bundle item
Starbucks Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Karen Beebe - Cup CMS PTSA - $40 Starbucks Gift Card
2 - Zero Gravity Chairs item
2 - Zero Gravity Chairs
$20

Starting bid

Donated by: CMS PTSA 2 Chairs
Grind & Candy item
Grind & Candy
$5

Starting bid

Donated by: Grind - Cup & $10 Gift card DK's - Freeze Dried Candy
Swim Day Bundle item
Swim Day Bundle
$20

Starting bid

Donated by: CMS PTSA - Large Bogg Style Bag and 4 Towels ARC - 5 Passes
KC Road Trip item
KC Road Trip
$20

Starting bid

Donated by: KC Zoo - 4 passes/ Planetarium - 4 passes/ Science City - 4 passes/ CMS PTSA - $25 Texas Roadhouse Gift Card & Card Games
Tanning Package item
Tanning Package
$5

Starting bid

Donated by: Tan'N'Go - 1 month of tanning
Mid MO Pest Solutions Package item
Mid MO Pest Solutions Package
$10

Starting bid

Donated by: Mid MO pest Solutions Indoor & Outdoor Treatment $150 Value
Lake Day item
Lake Day
$10

Starting bid

Donated by: No Surrender Laser Tag - 4 passes Palmer's Ice cream - 50% off Lazy Gators Pizza - Buy 1 get 1 1/2 off
Kid's Day item
Kid's Day
$10

Starting bid

Donated by: Sky Zone - 10 passes Level Up - $100 Gift Card
Beginner Crafts item
Beginner Crafts
$5

Starting bid

Donated by: Aubree Alvey & Karen Beebe
Science Kits item
Science Kits
$5

Starting bid

Donated by: Aubree Alvey Crystals, putty, Avalanche Mountain, Bug Kit
Clenin Swag 2 Shirts item
Clenin Swag 2 Shirts
$5

Starting bid

Donated by: Clenin Farm Supply - 1 L tshirt 1 XL Tshirt
Clenin Swag 2 item
Clenin Swag 2
$5

Starting bid

Donated by: Clenin Farm Supply - L tshirt
State Fair Fun item
State Fair Fun
$5

Starting bid

Donated by: MO State Fair 4 admission passes
Fire Pit & Smores Kit item
Fire Pit & Smores Kit item
Fire Pit & Smores Kit
$50

Starting bid

Donated by: CMS PTSA Fire Pit w/ color changing packets Smores Kit
Kid's Play Package item
Kid's Play Package
$10

Starting bid

Donated by: Sky Zone - 6 Passes YMCA - 4 Passes DK'S- Freeze Dried Candy
Sky Zone Fun item
Sky Zone Fun
$10

Starting bid

Donated by: Sky Zone - 10 Passes
Golden Acres Bakery item
Golden Acres Bakery
$5

Starting bid

Donated by: Golden Acres Bakery - 12 Cake Pops
Pay's Portraits item
Pay's Portraits
$10

Starting bid

Donated by: Pay's Portraits 1 Standard Seasion
Kylie Banuet Photography item
Kylie Banuet Photography item
Kylie Banuet Photography
$10

Starting bid

Donated by: Kylie Banuet Photography 30 Minute Session
Kelly's Farmhouse item
Kelly's Farmhouse
$10

Starting bid

Donated by: Kelly's Farmhouse $50 Gift Card
Lister's Lens item
Lister's Lens
$10

Starting bid

Donated by: Lister's Lens 30 Minute Session
Kim Scheidt Permanent Jewlery item
Kim Scheidt Permanent Jewlery
$5

Starting bid

Donated by: Kim Scheidt $20 Gift Voucher
12 in Wreath item
12 in Wreath
$5

Starting bid

Donated by: 573 Market
Mailbox w/ address item
Mailbox w/ address
$30

Starting bid

Donated by: Hoback Fencing Not actual image. Winner will contact to have address put on mailbox and pick up once done.
B's Cookie, Bakes, and Pupcakes item
B's Cookie, Bakes, and Pupcakes
$10

Starting bid

Donated by: B's Cookies, Bakes, and Pupcakes 1 dozen cookies
MexiCali Gift Card item
MexiCali Gift Card
$10

Starting bid

Donated by: MexiCali $50 Gift card
Mid MO Window Washing item
Mid MO Window Washing
$10

Starting bid

Donated by: Mid MO Window Washing Schedule a washing get 10 windows off the original price.
Ladies Day Bundle item
Ladies Day Bundle
$10

Starting bid

Donated by: Kacey Clay - Style and Cut and Paul Mitchell product. Tips and Toes (Dana Wheatly) $35 GC

