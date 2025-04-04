Sales closed

Cmsa scholorship's Silent Auction

Streaks Of Smoke item
Streaks Of Smoke
$300

Starting bid

'"STREAKS OF SMOKE" Breeding donated by Wyatt Hicks Value $850
KShea Custom Co Single Ear Headstall & Gift Certifcate
$50

Starting bid

Donated by: KShea Custom Co Custom single-ear headstall with chocolate Caymen inlay & $50 Gift certificate included Value $125
KShea Custom Co Concealed Carry Purse & Gift Certificate item
KShea Custom Co Concealed Carry Purse & Gift Certificate
$75

Starting bid

Donated by: KShea Custom Co Custom CCW Concealed Carry purse. Adjustable Strap. $50 Gift Certificate Included Value $250
Walnut Bench with Inlaid metal item
Walnut Bench with Inlaid metal
$200

Starting bid

Donated By Rimrock Ironworks Walnut Bench with Inlaid metal Value $600
NRA edition Henry Golden Boy .22 item
NRA edition Henry Golden Boy .22
$200

Starting bid

Donated by Craig Sewell NRA edition Henry Golden Boy .22 Value $600
Barn Oak Buckle Holder item
Barn Oak Buckle Holder
$25

Starting bid

Donated By Rimrock Ironworks & Monroe Hildrebrand Barn Oak Buckle Holder made from custom shotgun barrels and gun hammers Value $ 75
Benefab Ther. Products item
Benefab Ther. Products
$100

Starting bid

Donated by Cloud Rider Services Benefab Ther. Products (Poll Pad, Pastern Wraps, Bell Boots, Socks, Gloves, Horse Holser) & Resona Vibe $50 Coupon Value $300
CMSA Cavalry Trooper Uniform item
CMSA Cavalry Trooper Uniform
$50

Starting bid

Donated By: CMSA Cavalry Trooper Authentic US Cavalry Issue Uniform Value $150
Individual Rasp Bracelet item
Individual Rasp Bracelet
$25

Starting bid

Donated By: Gentry Family Value $75 Bracelet
Individual Rasp Bracelet item
Individual Rasp Bracelet
$25

Starting bid

Donated By: Gentry Family Value $75 Bracelet
Individual Rasp Bracelet item
Individual Rasp Bracelet
$25

Starting bid

Donated By: Gentry Family Value $75 Bracelet
Individual Rasp Necklace
$15

Starting bid

Donated By: Gentry Family Value $50 Necklace
Individual Rasp Necklace
$15

Starting bid

Donated By: Gentry Family Value $50 Necklace
Taste of Lynchburg Tour item
Taste of Lynchburg Tour
$60

Starting bid

Donated By: Lipham/Jack Daniels Taste of Lynchburg 2 Tickets for Jack Daniels Tour and Dinner at Miss Mary Bobo's Value $200
Jack Daniels Gift Basket
$50

Starting bid

Donated: Lipham/Jack Daniels Jack Daniels Gift Basket Value $150
Jack Daniel Whiskey Barrel item
Jack Daniel Whiskey Barrel
$60

Starting bid

Donated By: Lipham/Jack Daniels Jack Daniel Whiskey Barrel Value $200
Memorial "Live A Little" Ruger Pistols, Display & Knife item
Memorial "Live A Little" Ruger Pistols, Display & Knife
$1,000

Starting bid

Donated By: Monroe Hilderbrand and TN CMSA Engraved Pistols Pistol Display and Engraved Knife Value $ 3000
Breeding to "Claytons Blue Train" item
Breeding to "Claytons Blue Train"
$300

Starting bid

Donated By: Travis Quarter Horse Breeding to Claytons Blue Train Value $1000
Certificate for MC Origional Men’s Boots item
Certificate for MC Origional Men’s Boots
$80

Starting bid

Donated By: The Amos Family Certificate for MC Origional Men’s Boots Value: $260
Re-Vita EQ
$25

Starting bid

Donated By: Josh Ingle and Jeff Pulford Re-Vita EQ Value $80
Agate And Copper Horse Necklace
$100

Starting bid

Donated By: Chris Gortzig Agate And Copper Horse Necklace Value $300
Leather Headstall item
Leather Headstall
$30

Starting bid

Donated By: Red Mare Mohair Leather Headstall Value $ 90
Annual Lone Star Classic at Vernon
$100

Starting bid

Donate By: Gulf Coast Mounted Shooters 1 Event Entry & 1 Stall Oct 3-5 Value $300
100 Rounds of Curly's Ammo
$20

Starting bid

Donated By: Julie Lane 100 Rounds of Curly's Ammo Value $60.00
Rowdy Rose Earings
$15

Starting bid

Donated By: Julie Lane Rowdy Rose Earings Value $60
Rowdy Rose Earings
$15

Starting bid

Donated By: Julie Lane Rowdy Rose Earings Value $60
Rowdy Rose Earings
$15

Starting bid

Donated By: Julie Lane Rowdy Rose Earings Value $60
Rowdy Rose Earings
$15

Starting bid

Donated By: Julie Lane Rowdy Rose Earings Value $60
Paparazzi Jewelry Set
$15

Starting bid

Donated By: Julie Lane Paparazzi Jewelry Set Value $60
Custom Molded Ear Plugs w/ Blue Tooth
$100

Starting bid

Donated By: Mike Lewallen Custom Molded Ear Plugs w/ Blue Tooth Value: $250
Macksteel Fire Pit
$75

Starting bid

Donated By: Jake Krohmer Macksteel Fire Pit Value $225
Bangarangs Two Slick- Breeding
$300

Starting bid

Donated By: Shae Adams Bangarangs Two Slick- Breeding Value $1000

