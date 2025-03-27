ITE Central-Northeast Florida Section | CNFLITE

ITE Central-Northeast Florida Section | CNFLITE

About this event

CNFLITE | 2025 Sponsorship

Silver Level
$250
Logo recognition on all CNFLITE Section outreach Emails; [Small] Logo recognition on CNFLITE Section Website; Company Recognition on CNFLITE LinkedIn Posts; [Small] CNFLITE End-of-the-Year Banquet Sponsorship Recognition
Gold Level
$650
Logo recognition on all CNFLITE Section outreach Emails; [Medium] Logo recognition on CNFLITE Section Website; Company Recognition on CNFLITE LinkedIn Posts; [Medium] CNFLITE End-of-the-Year Banquet Sponsorship Recognition; Job Posting Credits ($50) on CNFLITE Section Website and LinkedIn; [2] Free Registration to CNFLITE End-of-the-Year Banquet
Platinum Level
$850
Logo recognition on all CNFLITE Section outreach Emails; [Large] Logo recognition on CNFLITE Section Website; Company Recognition on CNFLITE LinkedIn Posts; [Large] CNFLITE End-of-the-Year Banquet Sponsorship Recognition; Job Posting Credits ($100) on CNFLITE Section Website and LinkedIn; [4] Free Registration to CNFLITE End-of-the-Year Banquet; Spotlight Opportunity during a CNFLITE Monthly Event; Sponsor Spotlight on Outreach Email

