eventClosed

Cobb Veterans Memorial Foundation, Inc.'s Silent Auction

City Springs Theater 2 Deluxe Tickets The Producers item
City Springs Theater 2 Deluxe Tickets The Producers
$100

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an evening of entertainment with two deluxe tickets to The Producers at City Springs Theatre. Experience a night of lively performances and great company in a premier setting. Bid now for an unforgettable theatre experience!
2 Season Tickets to the 2025-2026 Production Season item
2 Season Tickets to the 2025-2026 Production Season
$300

auctionV2.input.startingBid

Secure your place for an unforgettable year of theater with two season tickets to the 2025-2026 production season courtesy of the Georgia Ballet. Enjoy priority access to a variety of captivating performances and support the arts in style. Bid now and experience the best of live theater all year long!
2 Delta Club seats & Parking passes- Braves Vs. Mets item
2 Delta Club seats & Parking passes- Braves Vs. Mets
$200

auctionV2.input.startingBid

Experience an exclusive Braves game with two Delta Club seats to the matchup against the Mets on Tuesday, June 17th. This package includes parking passes in the Delta Deck, as well as food, beer, and wine to enjoy throughout the game. Bid now for a premium Atlanta Braves experience you won’t forget!
4 Premium Seats to Katy Perry Concert State Farm Arena F item
4 Premium Seats to Katy Perry Concert State Farm Arena F
$500

auctionV2.input.startingBid

Experience an unforgettable night at the Katy Perry concert on August 20th at 7 PM inside State Farm Arena. This exclusive package includes four premium seats, parking, food, and beverages—beer and wine included. Bid now for your chance to enjoy an incredible evening of music and fun with friends or family. Don’t miss out on this once-in-a-lifetime opportunity!
Leather shoulder Bag by Hobo item
Leather shoulder Bag by Hobo
$50

auctionV2.input.startingBid

Elevate your style with this stylish leather shoulder bag by Hobo. Perfect for everyday use or special occasions, this versatile accessory adds a touch of sophistication to any outfit. Bid now to own this chic and timeless piece!
James Avery Artisan Jewelry Star Bracelet + $50 Gift Card item
James Avery Artisan Jewelry Star Bracelet + $50 Gift Card
$75

auctionV2.input.startingBid

Add a touch of elegance with the James Avery Artisan Jewelry Star Bracelet and $50 gift card. Beautifully crafted, this piece is perfect for everyday wear or special occasions. Bid now to own a stunning, handcrafted accessory that elevates any look!
Defenders of Freedom Woven Wall Art item
Defenders of Freedom Woven Wall Art
$50

auctionV2.input.startingBid

Celebrate bravery and patriotism with the handcrafted and woven Defenders of Freedom Wall Art. This powerful piece honors those who serve and protect and is a meaningful addition to any space. Bid now to bring home this inspiring artwork.
$100 Gift Card to Pearl’s Spa in Acworth item
$100 Gift Card to Pearl’s Spa in Acworth
$50

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself to relaxation and rejuvenation with a $100 gift card to Pearl’s Spa in Acworth. Whether it’s a massage, facial, or other pampering service, this gift card is your ticket to feeling refreshed and renewed. Bid now and indulge in some well-deserved self-care!
Relaxing Beach Getaway in a Sponsored Condo item
Relaxing Beach Getaway in a Sponsored Condo
$1,000

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a week of sun, sand, and relaxation at a beautiful beachside condo, generously sponsored for this exclusive auction. The trip must be scheduled for September 2025 or Spring 2026—please note, it cannot be during Spring Break. The winner is responsible for cleaning fees and parking fees. Pets are not permitted, and all guests must be at least 25 years old. Bid now for your chance to unwind and create unforgettable ocean memories!
Baroni Custom Paintings and Dr. Sid Williams Artist Book item
Baroni Custom Paintings and Dr. Sid Williams Artist Book item
Baroni Custom Paintings and Dr. Sid Williams Artist Book item
Baroni Custom Paintings and Dr. Sid Williams Artist Book
$1,500

auctionV2.input.startingBid

Experience the artistry of Baroni with two stunning custom paintings, crafted to your specifications. Alongside these unique pieces, enjoy a copy of Dr. Sid Williams' compelling book about the artist, exploring the creative process and inspiring stories behind artistry. Bid now to own a pair of one-of-a-kind artworks and deepen your appreciation for the world of art and talent.
Ozzie Albies Signed Louisville Slugger Bat item
Ozzie Albies Signed Louisville Slugger Bat
$200

auctionV2.input.startingBid

Add a premier piece to your collection with this Ozzie Albies-signed Louisville Slugger bat. A must-have for baseball enthusiasts and fans, this autographed bat is a perfect display of athletic achievement and memorabilia. Bid now to own a piece of Atlanta Braves excitement!
William B. Rembert, Sr. Custom Painting "Promissory Notes" item
William B. Rembert, Sr. Custom Painting "Promissory Notes"
$200

auctionV2.input.startingBid

Experience the artistry of William B. Rembert, Sr. with this one-of-a-kind custom painting titled "Promissory Notes." This striking piece combines creativity and craftsmanship, making it a unique addition to any collection or space. Bid now to own a beautiful work of art that tells a story and adds character to your home or office.
4 Braves Tickets to July 4th Game item
4 Braves Tickets to July 4th Game
$200

auctionV2.input.startingBid

Experience the excitement of Independence Day with four tickets to the Braves game on July 4th, courtesy of David Perrie, Attorney. Enjoy a thrilling day of baseball and celebration with family or friends in a festive, patriotic atmosphere. Bid now for your chance to create unforgettable summer memories!
$100 Gift Card and Elegant Floral Arrangement item
$100 Gift Card and Elegant Floral Arrangement
$25

auctionV2.input.startingBid

Add a touch of beauty and elegance with a one-of-a-kind flower arrangement from Mike Whittle Designs, paired with a gift card. Perfect for any occasion, this stunning arrangement will brighten any space, and the gift card provides you with the flexibility to choose your favorite items. Bid now to bring home this beautiful floral piece and a thoughtful gift!
Flag Flown Over the U.S. Capitol item
Flag Flown Over the U.S. Capitol
$500

auctionV2.input.startingBid

Receive a historic keepsake with this flag that has flown over the U.S. Capitol, generously provided by Congressman Barry Loudermilk. A powerful symbol of service and patriotism, this flag is perfect for display or as a meaningful gift. Bid now to own a piece of American history and honor those who serve our nation.
Kennesaw Mt Chair Co. Handcrafted charcuterie Board item
Kennesaw Mt Chair Co. Handcrafted charcuterie Board
$100

auctionV2.input.startingBid

Add a touch of elegance to your next gathering with a handcrafted charcuterie board by Mike Lipper of Kennesaw Mountain Chair Company. Meticulously crafted with quality materials, this beautiful piece is perfect for entertaining guests or serving your favorite snacks in style. Bid now to own this unique, artisanal work of art!
Bobby Cox Custom Frame item
Bobby Cox Custom Frame
$50

auctionV2.input.startingBid

Elevate your space with a custom frame from Bobby Cox, designed to showcase your favorite photos, artwork, or memorabilia. Crafted with quality and care, this one-of-a-kind frame will add a personal touch to any room. Bid now to own a unique piece of craftsmanship and elevate your decor!
Spencer Strider Signed Baseball and UV Ball Display Case item
Spencer Strider Signed Baseball and UV Ball Display Case item
Spencer Strider Signed Baseball and UV Ball Display Case
$100

auctionV2.input.startingBid

Enjoy this exclusive opportunity to own a Spencer Strider-signed baseball, beautifully displayed in a UV-protected ball display case. Perfect for any baseball fan or collector, this signature piece is a great addition to your memorabilia collection. Bid now and bring home a piece of Atlanta Braves history!
Bear Claw Vineyards Wine Gift Basket item
Bear Claw Vineyards Wine Gift Basket item
Bear Claw Vineyards Wine Gift Basket item
Bear Claw Vineyards Wine Gift Basket
$100

auctionV2.input.startingBid

Indulge in a luxurious experience with the Bear Claw Vineyards Wine Gift Basket. This basket is perfect for celebrating special occasions or relaxing after a busy day and is filled with select wines and complementary treats. Bid now to enjoy the flavors of Bear Claw Vineyards and elevate your next gathering!
Signed Copy of "The Kissing Sailor" Photograph item
Signed Copy of "The Kissing Sailor" Photograph
$75

auctionV2.input.startingBid

Own a piece of history with a signed print of the iconic "The Kissing Sailor" photograph, personally signed by George Mendonsa—the man in the photo. This legendary image captures a moment of celebration and love, and the signature makes it a truly unique keepsake. Bid now to display a historic moment that symbolizes hope, joy, and resilience.
Air Purification System & Professional Installation item
Air Purification System & Professional Installation
$250

auctionV2.input.startingBid

Breathe cleaner, healthier air with a top-quality air purification system from All Airs Home Services, formerly Dickerson Heating & Air. This package includes the system itself plus professional installation, ensuring optimal performance and improved indoor air quality. Place your bid now for a healthier home environment!
Wine Market Basket item
Wine Market Basket
$100

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a Wine Market Basket, each filled with a selection of fine wines. Perfect for entertaining or gifting, these baskets offer everything you need for a memorable wine and cheese experience. Bid now and elevate your next gathering!
Wine Market Basket item
Wine Market Basket
$100

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a Wine Market Basket, each filled with a selection of fine wines. Perfect for entertaining or gifting, these baskets offer everything you need for a memorable wine and cheese experience. Bid now and elevate your next gathering!
Grillin and Chillin Basket: item
Grillin and Chillin Basket:
$200

auctionV2.input.startingBid

Get ready for the ultimate cookout with our “Grillin’ & Chillin’ Basket,” sponsored by 6 U Piranhas! This deluxe package includes a handmade wooden cutting board, two $25 gift cards to The Butcher on Whitlock, and knife sharpening by Bailey Sharpening. Enjoy two 16oz jars of Hawg Jaw Jake's BBQ sauce, along with a variety of seasonings and sauces, two sets of oven mitts and hand towels, two Budweiser grill-themed T-shirts, and a Budweiser baseball cap. Perfect for hosting an unforgettable barbecue—bid now and turn up the heat at your next cookout!
“Flag for the Veterans” by Victoria Barnhill (36x24) item
“Flag for the Veterans” by Victoria Barnhill (36x24)
$200

auctionV2.input.startingBid

Experience the powerful artistry of Victoria Barnhill’s “Flag for the Veterans.” Measuring 36x24 inches, this striking painting honors our nation's veterans with a compelling depiction of patriotic pride and sacrifice. A meaningful addition to any art collection or memorial space, this piece embodies respect and gratitude for those who served. Bid now to own a meaningful work of art that celebrates heroism and patriotism.
$1,000 Custom Fine Art Family Portrait — 14 Inches item
$1,000 Custom Fine Art Family Portrait — 14 Inches
$300

auctionV2.input.startingBid

Capture your family's unique story with a personalized 14-inch fine art portrait, commissioned by a talented artist for a truly one-of-a-kind masterpiece. This all-inclusive package offers full artistic craftsmanship, delivering a stunning and timeless family keepsake that will be cherished for generations. Bid now to own a beautiful, custom-made work of art tailored exclusively to your family.
Private State Tour w/ Dr. Jan’s Exclusive Flight Experience item
Private State Tour w/ Dr. Jan’s Exclusive Flight Experience item
Private State Tour w/ Dr. Jan’s Exclusive Flight Experience
$300

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a private flight with Dr. Jan, offering a quick and breathtaking aerial tour of the state. This exclusive experience provides a unique perspective and unforgettable views, perfect for sightseeing, photography, or simply enjoying the skies. Bid now for a once-in-a-lifetime adventure in the comfort of your own private flight!
Pineapple Beach Club Antigua item
Pineapple Beach Club Antigua
$1,000

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 7 - 10 Nights of Oceanview Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). The simple, unadorned pleasures of the Caribbean await at Pineapple Beach Club Antigua. A spectacular quarter-mile white sand beach, three freshwater swimming pools, colorful accommodations nestled amidst lush tropical gardens, four dining options, tennis courts, spa, fitness center, excursions and more. This resort is perfect for those seeking a romantic hideaway or looking to explore the beautiful island of Antigua. Adults Only. Approx Retail Value - $3,150.00 ($1,050.00 per room), up to 3 rooms, depending on season. All certificate donations are subject to a required all-inclusive nightly supplement + tax/ service per person that provides all dining, beverages and resort activities. Pineapple Beach Club All-Inclusive nightly supplement is $150 per person, +17% tax/service (double occupancy). Additional Surcharge of $25 per person, per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24.
St. James's Club Antigua item
St. James's Club Antigua
$1,000

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 7 - 10 Nights of Premium Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). Family-Friendly. Approx Retail Value - $3,600.00 ($1,200 per room), up to 3 rooms, depending on season. All Certificate Donations are subject to a required All-Inclusive nightly supplement + tax/service per person that provides all dining, beverages and resort activities. St. James's Club All-Inclusive nightly supplement is $150 per person + 17% tax/service (double occupancy). Children 2-11 years nightly supplement is $75. Additional surcharge of $25 per adult, per night applies Dec. 21-Jan 3 & Feb 1-24.
The Club Barbados Antigua item
The Club Barbados Antigua
$1,000

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 7 - 10 Nights of One Bedroom Suite Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). The Club Barbados is the ideal Adult-Only Caribbean vacation destination for those seeking a fantastic location, intimate setting, and service excellence. Located on the highly sought after west coast of Barbados, The Club Barbados offers colorful gardens, cozy walkways, 3-tier freshwater pool, tennis court, spa and fitness center. Adults Only. Approx Retail Value - $3,225.00 ($1,075.00 per room), up to 3 rooms, depending on season. All Certificate Donations are subject to a required All-Inclusive nightly supplement + tax/service per person that provides all dining, beverages and resort activities. The Club Barbados All-Inclusive nightly supplement is $150 per person, + 17% tax/service (double occupancy). Additional surcharge of $25 per person, per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24.
The Verandah Antigua item
The Verandah Antigua
$1,250

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 7 - 10 Nights of Waterview Suite Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). The Verandah Antigua is an eco-friendly Caribbean beachfront resort with two spectacular white-sand beaches, five pools, nature trails to historic Devil's Bridge, four restaurants, tennis & fitness center, non-motorized water sports, mini golf, and the world-class Tranquility Body & Soul Spa. Perfect for those seeking a romantic hideaway or just looking to escape and explore a new destination. Adults Only. Approximate Retail Value - $4,200.00 ($1,400.00 per room), up to 3 rooms, depending on season All Certificate Donations are subject to a required All-Inclusive nightly supplement + tax/service per person that provides all dining, beverages and resort activities. The Verandah Antigua All-Inclusive nightly supplement is $160 per person, + 17% tax/service (double occupancy). Additional surcharge of $25 per person, per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24.
Hammock Cove Antigua item
Hammock Cove Antigua
$1,500

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 7 - 10 Nights of Luxury Waterview accommodations for up to 3 Villas (double occupancy). Adults Only. Approximate Retail Value - $5,700.00 ($1,900.00 per villa), up to 3 villas, depending on season All Certificate Donations are subject to a required All-Inclusive nightly supplement + tax/service per person that provides all dining, beverages and resort activities. Hammock Club Antigua All-Inclusive nightly supplement is from $306 - $323 per person + 17% tax/service (double occupancy). Additional surcharge of $25 per person, per night applies Dec 21 - Jan 3 & Feb 1-24.
Los Establos Boutique Resort Panama item
Los Establos Boutique Resort Panama
$1,250

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 7 - 10 Nights of Luxurious Scenic accommodations for up to 3 rooms (double occupancy). Choose One Adventure Daily - zip-lining through Rainforest; Rum Tasting Tour; River Rafting on the Chiriqui River; Coffee Plantation Tour; Bird Watching at Paradise Gardens; Hiking to the Lost Waterfalls; Panoramic Rainforest Tour; Walk along Hanging Bridges; Cangilones River Tour; Spa Treatment. Adults / Family (8+). Approx Retail Value - $4,350.00 ($1,450.00 per room), 3 rooms. All Certificate Donations are subject to a required All-Inclusive nightly supplement + tax/service per person that provides 3 meals daily, beverages by the glass (including alcoholic Beverages), coffee & snacks and choice of daily adventure for up to three rooms. Reservations subject to availability. Air transportation not included Los 'Establos Boutique Resort All-Inclusive nightly supplement is $165.00 per person, + 17% tax/service (double occupancy). Additional peak season surcharge of '425.00 per person, per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24.
Galley Bay Resort & Spa Antigua item
Galley Bay Resort & Spa Antigua
$1,500

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 7 - 10 Nights of Beachfront Resort Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). Approx Retail Value - $5,700.00 ($1,900.00 per room), up to 3 rooms, depending on season. All Certificate Donations are subject to a required All-Inclusive nightly supplement + tax/service per person that provides all dining, beverages and resort activities. Galley Bay Resort & Spa All-Inclusive nightly supplement is from $306 - $323 per person + 17% tax/service (double occupancy). Additional surcharge of $25 per person, per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing