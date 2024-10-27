Coconut Grove Optimist Club Sports and Educational Enrichment Shop

THE S.T.A.R.T. PROGRAM item
THE S.T.A.R.T. PROGRAM
free

EDUCATIONAL ENRICHMENT MONDAY-THURSDAY 4:30PM-6:00PM Elementary, Middle, and Highschool.

Coconut Grove Optimist Learn to Swim (Ages 5 and up) item
Coconut Grove Optimist Learn to Swim (Ages 5 and up)
free

MUST COMMIT TO 8 WEEKS OF CLASSES TUESDAY AND THURSDAY 5PM-5:45PM WE WILL CONTACT YOU WITH EXACT LOCATION ONCE YOUR CHILD HAS BEEN ADDED TO THE CLASS. **TRANSPORTATION IS NOT PROVIDED** A WAITLIST IS CURRENTLY BEING FILLED.

Coconut Grove Optimist Club Tennis item
Coconut Grove Optimist Club Tennis
$25

Months: September - December Schedule: 4:00 PM - 8:00 PM

Coconut Grove Optimist Basketball Ages 7-16 item
Coconut Grove Optimist Basketball Ages 7-16
$25

Basketball Season: November 12, 2024 - February 22, 2025 Schedule: Tuesdays, Wednesdays, 1st & 3rd Fridays, 6:00 PM - 7:30 PM

Coconut Grove Optimist Flag Football league item
Coconut Grove Optimist Flag Football league
$25

Flag Football League! In partnership with the Miami Dolphins. *$25 insurance fee

Coconut Grove Optimist Track & Field (Pay via Zelle only) item
Coconut Grove Optimist Track & Field (Pay via Zelle only)
free

Track and Field Season: January 6, 2025 - July 1, 2025 Practices: Mondays - Thursdays, 6:00 PM - 7:30 PM

Coconut Grove Optimist Soccer item
Coconut Grove Optimist Soccer
$25

Soccer Season1: January 6, 2025 (Multiple Sessions price will vary) Schedule: Monday and Wednesday, 5:30 PM - 8:00 PM

Family Fitness Session December 2024 item
Family Fitness Session December 2024
free

Free Family Fitness Line Dance Session

Coconut Grove Optimist Club Volleyball item
Coconut Grove Optimist Club Volleyball
$25

Volleyball: Season: November & December Practice Days: Wednesdays & Thursdays 6:30pm-7:30pm

