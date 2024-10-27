Coconut Grove Optimist Club Sports and Educational Enrichment Shop

EDUCATIONAL ENRICHMENT MONDAY-THURSDAY 4:30PM-6:00PM Elementary, Middle, and Highschool.
MUST COMMIT TO 8 WEEKS OF CLASSES TUESDAY AND THURSDAY 5PM-5:45PM WE WILL CONTACT YOU WITH EXACT LOCATION ONCE YOUR CHILD HAS BEEN ADDED TO THE CLASS. **TRANSPORTATION IS NOT PROVIDED** A WAITLIST IS CURRENTLY BEING FILLED.
Months: September - December Schedule: 4:00 PM - 8:00 PM
Basketball Season: November 12, 2024 - February 22, 2025 Schedule: Tuesdays, Wednesdays, 1st & 3rd Fridays, 6:00 PM - 7:30 PM
Flag Football League! In partnership with the Miami Dolphins. *$25 insurance fee
Track and Field Season: January 6, 2025 - July 1, 2025 Practices: Mondays - Thursdays, 6:00 PM - 7:30 PM
Soccer Season1: January 6, 2025 (Multiple Sessions price will vary) Schedule: Monday and Wednesday, 5:30 PM - 8:00 PM
Free Family Fitness Line Dance Session
Volleyball: Season: November & December Practice Days: Wednesdays & Thursdays 6:30pm-7:30pm
