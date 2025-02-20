Cóctel Ballet Concierto de Puerto Rico

Te invitamos a una noche mágica e inolvidable durante Aires Españoles con las Estrellas, un exclusivo cóctel con artistas invitados de renombre internacional, como parte del gran cierre del 45to aniversario de Ballet Concierto de Puerto Rico. Este evento único incluye acceso a la majestuosa producción de Carmen y la deslumbrante Gala de Estrellas, junto a una elegante recepción en Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce. ¡Una velada de arte, danza y celebración que no querrás perderte! 🩰🍷 Fecha: viernes, 4 de abril de 2025 Función: 8:00 pm Cóctel: 9:45pm en Punto Fijo Lugar: Sala de Festivales Antonio Paoli, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré

