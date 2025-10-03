Colada Morada 2025

Hosted by
El hornado manabita se prepara con pollo, yuca y plátano maduro, bañado en salsa de maní, y se sirve acompañado de arroz blanco y ensalada de cebolla.
El corviche ecuatoriano se prepara a base de plátano verde rallado, mezclado con un refrito que realza el sabor de la masa. Se rellena con atún y se cocina hasta obtener una textura suave por dentro y ligeramente crocante por fuera.
El pan de yuca se elabora con almidón de yuca, queso y huevos, lo que le da una textura suave y esponjosa por dentro.
