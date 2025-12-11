Colette Miller Store

Offered by
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
Hand applied paint splattered. Each shirt is one of a kind. 100% Cotton. Made in USA.
21" x 20". Numbered and signed by Colette Miller.
12" x 12". Numbered and signed by Colette Miller.
8" x 8". Numbered and signed by Colette Miller.
18" x 18". Numbered and signed by Colette Miller.
20" x 20"
40" x 40"; 100% Silk
53" x 64", 100% Cotton Linen
20" x 20"; 100% Cotton
20" x 20"; 100% Cotton
20" x 20"; 100% Cotton
20" x 20"; 100% Cotton
20" x 20"; 100% Cotton
52" x 54"; Cashmere
49" x 68"; 90% Wool / 10% Silk
53" x 70"; 100% Cotton Linen
Cashmere
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!