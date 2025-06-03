Sales closed

Colorado ASTA Scholarship Fund 2025

Colorado Ballet Tickets item
Colorado Ballet Tickets
$30

Starting bid

Voucher for two (2) tickets to any performance of Colorado Ballet's 2025/2026 MasterWorks! These tickets are valued at $200.00.
Colorado Symphony Tickets Set 1 item
Colorado Symphony Tickets Set 1
$30

Starting bid

Voucher for two (2) tickets to any performance of Colorado Symphony's 2025/2026 season! These tickets are valued at $200.00.
Colorado Symphony Tickets Set 2 item
Colorado Symphony Tickets Set 2
$30

Starting bid

Voucher for two (2) tickets to any performance of Colorado Symphony's 2025/2026 season! These tickets are valued at $200.00.
Vector Cello Case item
Vector Cello Case
$100

Starting bid

Donated by Northland Violins Value: $575.00 8003 Vector Series Case - Cello Maple Leaf Strings’ Vector cases have become a quick favorite among players. Our Vector Cases are extremely functional: amazingly lightweight and easy to carry, durable and protective to transport your instrument, and spacious! The Vector cases are constructed of protective and scratch-resistant PC plastic with durable and long-lasting hardware. Cello case features include: two bow holders, backpack and top rolling strap, and wheels. (Does not include back music pocket)Cello: 9.0 lbs
Greeley Philharmonic Orchestra Tickets and Historical Book item
Greeley Philharmonic Orchestra Tickets and Historical Book
$50

Starting bid

This voucher is good for FOUR tickets to any performance of the Greeley Philharmonic Orchestra in the 2025-2026 season! In addition, you'll receive a beautiful hard-bound, artistic book about the Orchestra and its history from 1911 - 2011. This book won an Indie Award! VALUE: $250.00
Denver Young Artists Orchestra Gift Bundle Set 1 item
Denver Young Artists Orchestra Gift Bundle Set 1
$18

Starting bid

This colorful bundle from the Denver Young Artists Orchestra is perfect for music lovers! It includes a cozy Neon Hoodie and Tie-Dye T-Shirt to brighten any day. Also included are color-changing pencils and fun instrument family stickers—a playful way to celebrate the joy of music and creativity! VALUE: $58
Denver Young Artists Orchestra Gift Bundle Set 2 item
Denver Young Artists Orchestra Gift Bundle Set 2
$18

Starting bid

This colorful bundle from the Denver Young Artists Orchestra is perfect for music lovers! It includes a cozy Neon Hoodie and Tie-Dye T-Shirt to brighten any day. Also included are color-changing pencils and fun instrument family stickers—a playful way to celebrate the joy of music and creativity! VALUE: $58
$20 Gift Card Wilbur's Total Beverage, Ft. Collins item
$20 Gift Card Wilbur's Total Beverage, Ft. Collins
$8

Starting bid

A $20 Gift Card for use at Wilbur's Total Beverage Wine and Spirits, Fort Collins CO. 2201 S. College Ave
$50 Gift Card Wilbur's Total Beverage, Ft. Collins item
$50 Gift Card Wilbur's Total Beverage, Ft. Collins
$20

Starting bid

A $50 Gift Card for use at Wilbur's Total Beverage Wine and Spirits, Fort Collins CO. 2201 S. College Ave.
New Belgium Variety Pack item
New Belgium Variety Pack
$35

Starting bid

Approximately $100 value. Includes Large New Belgium Logo T-shirt, Medium "Brewed for All" Socks, Stickers, Globe Glass, Can-shaped Glass, Bike Light, 4-Pack of Lightstrike Hard Refresher, 6 Pack of Fat Tire cans, 6 Pack of Dominga Grapefruit Paloma, 6 Pack of Voodoo Ranger Tropic Force IPA. Must be age 21+
Grand Mesa Strings Music Bundle #1 item
Grand Mesa Strings Music Bundle #1
$30

Starting bid

$195 Value. Full music sets including Battalia by Heinrich Biber (Arranged by Brian Krinke) Grade 3, Medallion Hunt by Sarah Siegler Grade 3, and Goblin Dance by Kevin Kaisershot Grade 3. Donated by Grand Mesa Music.
Grand Mesa Strings Music Bundle #2 item
Grand Mesa Strings Music Bundle #2
$30

Starting bid

$170 Value. Full music sets including The Old Faithful Rainbow by Davide Pedrazzini Grade 2, Let Them Not Be Forgotten by Susan H. Day Grade 1.5, and Valiant Quest by Bryan Sanguinito Grade 1. Donated by Grand Mesa Music.
Grand Mesa Strings Music Bundle #3 item
Grand Mesa Strings Music Bundle #3
$30

Starting bid

$170 Value. Full music sets including Black Cat by R. Scott Whittington Grade 2, Short Ride in a Fast Sled by Sarah Siegler Grade 1.5, and Mystical Beasts by Bryan Sanguinto Grade 1. Donated by Grand Mesa Music.
Grand Mesa Strings Music Bundle #4 item
Grand Mesa Strings Music Bundle #4
$30

Starting bid

$175 Value. Full music sets including Let It Shine! by Sarah Siegler Grade 2, Dark Magic by Erica Donahoe Grade 1, and Stonework by Ted Allen Grade 2.5. Donated by Grand Mesa Music.
Grand Mesa Strings Music Bundle #5 item
Grand Mesa Strings Music Bundle #5
$30

Starting bid

$190 Value. Full music sets including Point du Gard by Jeffrey Hart Grade 3, Five O'Clock Jam by Sarah Siegler Grade 3, and Night Chase by Jay Coles Grade 2. Donated by Grand Mesa Music.
Grand Junction Symphony Orchestra Tickets and Gift Bag item
Grand Junction Symphony Orchestra Tickets and Gift Bag
$40

Starting bid

$220 minimum value. Includes four classic concert tickets to the GJSO, two wine glasses, two wine freezer mixers, stickers, and a music scarf. Donated by Grand Junction Symphony Orchesta.
Music Goodie Bag 1 of 4 item
Music Goodie Bag 1 of 4
$5

Starting bid

This draw-string goodie bag contains a burgundy strings t-shirt size L, a burgundy trumpet t-shirt size L, stickers, kazoo, pencils, lanyard, and luggage tag. Donated by Roper Music Store, Grand Junction. Not all items shown.
Music Goodie Bag 2 of 4 item
Music Goodie Bag 2 of 4
$5

Starting bid

This draw-string goodie bag contains a burgundy strings t-shirt size XL, a black trumpet t-shirt size XL, stickers, kazoo, pencils, lanyard, and luggage tag. Donated by Roper Music Store, Grand Junction. Not all items shown.
Music Goodie Bag 3 of 4 item
Music Goodie Bag 3 of 4
$5

Starting bid

This draw-string goodie bag contains a black strings t-shirt size XL, a burgundy saxophone t-shirt size XL, stickers, kazoo, pencils, lanyard, and luggage tag. Donated by Roper Music Store, Grand Junction. Not all items shown.
Music Goodie Bag 4 of 4 item
Music Goodie Bag 4 of 4
$5

Starting bid

This draw-string goodie bag contains a black strings t-shirt size XL, a black saxophone t-shirt size L, stickers, kazoo, pencils, lanyard, and luggage tag. Donated by Roper Music Store, Grand Junction. Not all items shown.
University of Colorado Boulder College of Music Goodie Bag item
University of Colorado Boulder College of Music Goodie Bag
$10

Starting bid

This bag contains the following CU Boulder College of Music Branded Items: Yeti tumbler, leather luggage tag, a t-shirt, a CU/COM sticker, a Takacs CD, and the bag itself. Donated by the CU Boulder College of Music.
Carbon Fiber Violin Bow Full Size
$25

Starting bid

Donated by Luther Strings. Value: $190.00
Corelli Violin Sonatas Sheet Music item
Corelli Violin Sonatas Sheet Music
$5

Starting bid

Donated by TJMusic: A set of Corelli's Twelve Sonatas Op.5 Nos. 1-6 for Violin and Piano.
Viola/Piano pieces Sheet Music item
Viola/Piano pieces Sheet Music
$5

Starting bid

Donated by TJMusic: Album of six pieces by various composers for viola and piano.
Beethoven Cello Sonatas sheet music item
Beethoven Cello Sonatas sheet music
$5

Starting bid

Donated by TJMusic: Collection of five sonatas by Beethoven for Cello and Piano.
Vivaldi Double Bass Sonatas sheet music item
Vivaldi Double Bass Sonatas sheet music
$5

Starting bid

Donated by TJMusic: Collection of six sonatas by Vivaldi for Double Bass and Piano.
UNC gift bag item
UNC gift bag
$5

Starting bid

Includes everything shown in the image (except the table). Donated by the UNC School of Music.
1/2 size violin with many accessories item
1/2 size violin with many accessories
$100

Starting bid

1/2 size Eastman Galiano Violin with carbon fiber horsehair bow, red ergodynamic case. Three method books, a Snark tuner, music stand, and shoulder rest. Value $845 Donated by Golden Music Center.
Four trios for violin, viola and cello item
Four trios for violin, viola and cello
$5

Starting bid

Donated by TJMusic: Collection of four trios for violin, viola, and cello from Bach and Mozart.
Four duets for violin and viola by Bach item
Four duets for violin and viola by Bach
$5

Starting bid

Donated by TJMusic: Collection of four duets for violin and viola by Bach.
$60 Natural Grocers Gift Card item
$60 Natural Grocers Gift Card
$20

Starting bid

Donated by Natural Grocers, $60 value
Metropolitan State University Gift Bag
$5

Starting bid

This space will be updated Tuesday AM when the super special contents of this bag are revealed!
D'Addario Violin Tuner item
D'Addario Violin Tuner
$5

Starting bid

Donated by Music & Arts: D'Addario Micro Violin clip-on tuner Value: $25.00
Violin Case by Maple Leaf Strings item
Violin Case by Maple Leaf Strings
$35

Starting bid

Donated by Music & Arts: Full size violin case by Maple Leaf Strings VALUE: $189.00

