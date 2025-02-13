Colorado Womens Education Foundation

Colorado Womens Education Foundation

Colorado Women's Education Foundation

918 17th St, Denver, CO 80202, USA

#1 Steamboat Springs Getaway
$1,000

Starting bid

Fabulous opportunity to escape to Steamboat Springs. Spend up to 4 nights (winter or summer) in a 2 bedroom, 2 bath apartment located 3/4 mile from Ski base and a few miles from downtown Steamboat & the Yampa river trail. Value $2000 - Donated by Tralee Affordable
#2 VIP Brewery Tour
$200

Starting bid

VIP tours are no longer available to the general public - this is a unique opportunity for 14 people to experience a VIP tour which is only available as a service to Coors Retirees. Gather your friends for a special Cheers! Value - Priceless
#3 Original Art Piece - "The Feminine"
$150

Starting bid

"The Feminine" is an original painting by artist Rebecca McGowan. It is an acrylic on watercolor paper, 12"x18". "As an artist, I have developed a deep connection to the colors, brush strokes and undertones of my earthly experience. By utilizing the tools and skills that I have acquired through study and experience, I use my work to speak an emboldened language of my soul" Value - $500
#4 A night on the town - Renaissance Downtown Denver
$200

Starting bid

Spend an evening at the historic Renaissance Hotel located in the heart of Downtown Denver. Modern day accommodations and dog-friendly. A one night stay in a King or Double room with complimentary valet parking for one vehicle and breakfast for two in the Club Lounge. Value $400
#5 Polidori Extravaganza - Rockie Tickets & Sausage
$250

Starting bid

Celebrating 100 Years - Polidori Sausage presents: 4 Rockies Tickets - June 24th Rockies v Dodgers 6:40 pm game. Sec 126, Row 24, Seats 1-4 5 lb box of Polidori Grilling Sausage Delivered to you Polidori Hat and T-shirt Value $460
#6 Skin Essentials Spa Package
$275

Starting bid

Skin Essentials is a delightful med-spa located in downtown Littleton. This spa package includes a cozy hoodie, water bottle, gift card for a Signature Facial, and three unique products to restore and enhance your skin. Value $560
#7 Antoine du Chez Spa Package
$175

Starting bid

Christine Critchell co-owner of Antoine du Chez in Centennial offers a 50 minute custom massage or facial plus a body scrub and lotion from LaLicious. What a treat for yourself or someone you know who needs some pampering. Value $325
#8 Skin Theore Spa
$125

Starting bid

Embrace a 60 minute Biologique Recherche Bespoke Facial and complementary product from Paris, offered by Astrid Valles, RN, LE Value $250
#9 Five Wellbeing Spa Package
$75

Starting bid

Five Wellbeing is a charming spa located in downtown Littleton. Take time out of your schedule to enjoy a 45 minute facial or massage, complimented with a 30 minute lounge therapy session. Value $200
#10 Meet me at the Barre
$100

Starting bid

Looking for an amazing workout that tones and sculpts your body? Explore Ballet Physique located on Main Street, downtown Littleton. A One-Month unlimited class membership and a pair of grippy socks to begin your journey. Value $215
#11 Chocolate Therapist
$40

Starting bid

Hand-selected chocolates from this award-winning shoppe located in downtown Littleton. Indulge today Value $75
#12 Theatre Tickets
$100

Starting bid

Four premium seats to a Performance of your choice! Enjoy a night out at Littleton's Historic Town Hall. A local professional theatre, producing comedies, musicals, and plays for over 30 years. Value $220
#13 Charcuterie Board by Figs & Honey
$125

Starting bid

Hosting a special event? Consider this stunning and delectable medium Charcuterie Board to wow your guests. Created by Figs & Honey Value $265
#14 Maruca Spree Bag & Necklace
$75

Starting bid

The Spree bag is a Maruca favorite. Spacious with sturdy strapping and lots of pockets. The main compartment has a top zipper, spacious interior, and a small open pocket. Two exterior pockets for fast access and one zipped. Accessorize with a fun multi-colored necklace. Value $165
#15 Maruca Cross Body & Necklace
$75

Starting bid

This Maruca Cross body bag is perfect for every day use. Easily store and access your essentials with two side-by-side open exterior pockets and one full zipped pocket on the back. The main compartment is spacious and even has a small inside pocket - adjustable 1" strap. Paired with this beautiful multi-colored beaded necklace. Value $150
#16 Kendra Scott Jewelry
$50

Starting bid

The perfect simple yet elegant pairing from Kendra Scott's Rhodium collection. Rhodium Cailin Crystal Stud Earrings and a Rhodium Juliette Pendant Necklace Value $115
#17 Cheluna Brewing Co - Private Event Space
$75

Starting bid

Located in Stanley Marketplace, Cheluna Brewing Co offers a private event space with seating for 50 people. A flat screen TV for watching a game, making a presentation, or streaming live video and photos are included. Up to 3 hrs. The winning bidder simply contacts Jennifer Perez Value $150
#18 Don't Cook - Dine Out item
#18 Don't Cook - Dine Out
$65

Starting bid

Take a break from cooking and explore the food and drinks at Stanley Marketplace, The Atomic Cowboy, and BOYCHIK. Value $125
#19 Our Favorite Things - pizza, coffee, and bath products
$60

Starting bid

If your not sure how to spend your day - you have options! Free Pizza and Wine at Mici's (plus discount coupons) Take a Coffee break at Whittier Cafe in Denver Slip into a tub enhanced by bath salts and sacred spaces spray mist from Crystal Musings (plus discount coupons) Value $125
#20 Pasta, Pasta, Pasta, and more
$50

Starting bid

Featuring a Boulder based company.....Pastificio Heirloom wheat craft pastas with Good Food Award Winner shapes. Complimented with extra virgin olive oil, balsamic vinegar, and a bottle of basil truffle pesto! Value $100
#21 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Tournament Traveler accessory Value $160
#22 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Tournament Traveler accessory Value $160
#23 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Tournament Traveler accessory Value $160
#24 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Tournament Traveler accessory Value $160
#25 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Tournament Traveler accessory Value $160
#26 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Tournament Traveler accessory Value $160
#27 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Tournament Traveler accessory Value $160
#28 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Tournament Traveler accessory Value $160
#29 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Cheetah Traveler accessory Value $160
#30 Georgie and Lou Pickleball Bag
$50

Starting bid

Be the talk of the court as you greet your opponents carrying your chic Georgie & Lou Pickleball bag. It's not always how you play but how you look on the court that matters with your Cheetah Traveler accessory Value $160

