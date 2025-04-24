Columbia XA
Discipleship Team Retreat
Union Pier
MI 49129, USA
Registration
$100
Includes transportation, housing, meals, training + discipleship materials.
Includes transportation, housing, meals, training + discipleship materials.
seeMoreDetailsMobile
add
Transportation
free
Included upon request only. Limited available to and from retreat center. Departure Chicago, Return Chicago.
Included upon request only. Limited available to and from retreat center. Departure Chicago, Return Chicago.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout