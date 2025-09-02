Columbus (OH) Alumnae Chapter Delta Sigma Theta Sorority, Incorporated Membership Dues

Regular Membership
$335

National Dues $190

National Per Capita $10

Local Dues $135

Delta Dears Regular Membership
$275

National Dues $190

National Per Capita $10

Local Dues $75

Regular Life Membership
$145

National Dues $0

National Per Capita $10

Local Dues $135

Delta Dear Life Membership
$85

National Dues $0

National Per Capita $10

Local Dues $75

Regular Membership + Reinstatement Fee
$365

National Dues $190

National Per Capita $10

Local Dues $135

Reinstatement Fee $30


$30 Reinstatement fee applies to Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.

Regular DEARS Membership + Reinstatement Fee (Copy)
$305

National Dues $190

National Per Capita $10

Local Dues $75

Reinstatement Fee $30


$30 Reinstatement fee applies to DEARS Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.

