Combat Veterans Motorcycle Association 34-4

Offered by

Combat Veterans Motorcycle Association 34-4

Combat Veterans Motorcycle Association 34-4 Memberships

New CVMA Member
$100

Valid until March 5, 2027

Initial CVMA Membership Dues

Includes:

1) Annual Dues for National

2) Annual Dues for Chapter

3) Patches

Full Member (FM)
$20

Valid until March 5, 2027

CVMA 34-4 Annual Chapter Dues

Support Member (SM)
$10

Valid until March 5, 2027

CVMA 34-4 Annual Chapter Dues

Auxiliary Member (Aux)
$10

Valid until March 5, 2027

CVMA 34-4 Annual Chapter Dues

National CVMA Full Member - Life Membership
$200

No expiration

CVMA Full Member - Life Membership


See CVMA National Bylaws for qualifications and application.

National CVMA Support Member - Life Membership
$100

No expiration

CVMA Support Member - Life Membership


See CVMA National Bylaws for qualifications and application.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!