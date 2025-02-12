Comedy Night 2025

- 10 Event tickets with premium seating
- Company name and logo on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as Platinum Sponsor
- Company name and logo on banner and table tents as Platinum Sponsor
- Company recognized during the program
Second City Gold Sponsor
$1,000
- 6 Event tickets with premium seating
- Company logo displayed on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as Gold Sponsor
- Company logo on banner and table tents as Gold Sponsor
- Company recognized during the program
The Improv Silver Sponsor
$500
- 4 Event tickets
- Company logo displayed on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as a Silver Sponsor
- Company logo on banner and table tents as Silver Sponsor
The Funny Bone Bronze
$300
- 2 Event tickets
- Company logo displayed on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as a Bronze Sponsor
- Company logo on banner and table tents as Bronze Sponsor
