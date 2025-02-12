Comedy Night 2025

- 10 Event tickets with premium seating - Company name and logo on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as Platinum Sponsor - Company name and logo on banner and table tents as Platinum Sponsor - Company recognized during the program

- 10 Event tickets with premium seating - Company name and logo on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as Platinum Sponsor - Company name and logo on banner and table tents as Platinum Sponsor - Company recognized during the program

More details...