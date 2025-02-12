Family Promise Of Southwest New Jersey A Nj Nonprofit Corporation

Family Promise Of Southwest New Jersey A Nj Nonprofit Corporation

Comedy Night 2025

240 Main St

Mantua Township, NJ 08051, USA

General admission
$50
Saturday Night Live Platinum Sponsor
$2,500
- 10 Event tickets with premium seating - Company name and logo on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as Platinum Sponsor - Company name and logo on banner and table tents as Platinum Sponsor - Company recognized during the program
Second City Gold Sponsor
$1,000
- 6 Event tickets with premium seating - Company logo displayed on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as Gold Sponsor - Company logo on banner and table tents as Gold Sponsor - Company recognized during the program
The Improv Silver Sponsor
$500
- 4 Event tickets - Company logo displayed on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as a Silver Sponsor - Company logo on banner and table tents as Silver Sponsor
The Funny Bone Bronze
$300
- 2 Event tickets - Company logo displayed on all promotions including Family Promise of SWNJ website events page and social media as a Bronze Sponsor - Company logo on banner and table tents as Bronze Sponsor

