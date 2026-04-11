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COMITE NOVIEMBRE'S 21ST EDUCATIONAL, HUMANITARIAN, & VOLUNTEER TRIP TO PUERTO RICO 40th Anniversary Legacy Initiative “Generations of Impact: Children, Environment & Seniors”

PUERTO RICO

NON-REFUNDABLE DEPOSIT TO HOLD RESERVATION DUE MAY 1, 2026 item
NON-REFUNDABLE DEPOSIT TO HOLD RESERVATION DUE MAY 1, 2026
$500

NON-REFUNDABLE DEPOSIT TO HOLD RESERVATION DUE MAY 1, 2026

SINGLE OCCUPANCY PAYMENT IN FULL MINUS $100 DUE 5/1/26 item
SINGLE OCCUPANCY PAYMENT IN FULL MINUS $100 DUE 5/1/26
$3,570

SINGLE OCCUPANCY PAYMENT IN FULL WITH $100 DISCOUNT DUE MAY 1, 2026

SINGLE OCCUPANCY FIRST PAYMENT item
SINGLE OCCUPANCY FIRST PAYMENT
$1,585

SINGLE OCCUPANCY FIRST PAYMENT MINUS $500 DEPOSIT DUE MAY 22, 2026

SINGLE OCCUPANCY FINAL PAYMENT JUNE 3, 2026 item
SINGLE OCCUPANCY FINAL PAYMENT JUNE 3, 2026
$1,585

SINGLE OCCUPANCY FINAL PAYMENT JUNE 3, 2026

DOUBLE OCCUPANCY PAYMENT IN FULL MINUS $100 DUE 5/1/26 item
DOUBLE OCCUPANCY PAYMENT IN FULL MINUS $100 DUE 5/1/26
$2,450

SINGLE OCCUPANCY PAYMENT IN FULL MINUS $100 DISCOUNT DUE 5/1/26

DOUBLE OCCUPANCY FIRST PAYMENT DUE MAY 22, 2026 item
DOUBLE OCCUPANCY FIRST PAYMENT DUE MAY 22, 2026
$1,025

DOUBLE OCCUPANCY FIRST PAYMENT MINUS DEPOSIT DUE MAY 22, 2026

DOUBLE OCCUPANCY FINAL PAYMENT DUE JUNE 1, 2026 item
DOUBLE OCCUPANCY FINAL PAYMENT DUE JUNE 1, 2026
$1,025

DOUBLE OCCUPANCY FINAL PAYMENT DUE WEDNESDAY, JUNE 3, 2026

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