COMITE NOVIEMBRE'S 21ST EDUCATIONAL, HUMANITARIAN, & VOLUNTEER TRIP TO PUERTO RICO 40th Anniversary Legacy Initiative “Generations of Impact: Children, Environment & Seniors”

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NON-REFUNDABLE DEPOSIT TO HOLD RESERVATION DUE MAY 1, 2026
SINGLE OCCUPANCY PAYMENT IN FULL WITH $100 DISCOUNT DUE MAY 1, 2026
SINGLE OCCUPANCY FIRST PAYMENT MINUS $500 DEPOSIT DUE MAY 22, 2026
SINGLE OCCUPANCY FINAL PAYMENT JUNE 3, 2026
SINGLE OCCUPANCY PAYMENT IN FULL MINUS $100 DISCOUNT DUE 5/1/26
DOUBLE OCCUPANCY FIRST PAYMENT MINUS DEPOSIT DUE MAY 22, 2026
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