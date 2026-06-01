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Salah Al-Din Court No. 230

About this event

Commandress Banquet honoring Dt. Zee Wright, Illustrious Commandress

7600 Livingston Rd

Oxon Hill, MD 20745, USA

General Admission
$85
Enjoy the full program with access to all main activities.
Vendor Only
$100
Souvenir Journal Ad Full page
$60
Souvenir Journal Ad Option at Half page
$40
Souvenir Journal Ad Quarter page
$25
Patron: Name on Souvenir Journal
$50
Sponsorship Option: Silver
$250

Branding on our Instagram and Facebook pages, announced as a sponsor at our Commandress banquet and a quarter page ad in our souvenir journal 

Sponsorship Option: Gold
$500

Branding on our Instagram and Facebook pages, announced as a sponsor at our Commandress Banquet and our 2027 March Madness event, half page ad in our souvenir journal and 1 Complimentary ticket to the Commandress Banquet.

Sponsorship Option: Platinum:
$1,000

Branding on our Instagram and Facebook pages, announced as a sponsor at our Commandress Banquet and our 2027 March Madness event, full page ad in our souvenir journal and 2 Complimentary tickets to the Commandress Banquet and 2 VIP tickets to our 2027 March Madness.

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