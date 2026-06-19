Commandress Banquet honoring Dt. Zee Wright, Illustrious Commandress

About this event
Branding on our Instagram and Facebook pages, announced as a sponsor at our Commandress banquet and a quarter page ad in our souvenir journal
Branding on our Instagram and Facebook pages, announced as a sponsor at our Commandress Banquet and our 2027 March Madness event, half page ad in our souvenir journal and 1 Complimentary ticket to the Commandress Banquet.
Branding on our Instagram and Facebook pages, announced as a sponsor at our Commandress Banquet and our 2027 March Madness event, full page ad in our souvenir journal and 2 Complimentary tickets to the Commandress Banquet and 2 VIP tickets to our 2027 March Madness.
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