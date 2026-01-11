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CommuniTea Conversations - Community Needs Assessment (Spanish)

Angel Parent
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Parents that have experienced a loss or pregnancy release looking to learn more about community resources and future programs.

Father To Be/Mother To Be
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Expecting parents looking to learn more about community resources and future programs.

Current Parent - Mother/Father
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Current parents looking to learn more about community resources and future programs.

Current Grandparent - Grandmother/Grandfather
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Current grandparent looking to learn more about community resources and future programs.

Foster/Adoptive Parent
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Current foster/adoptive parent looking to learn more about community resources and future programs.

Community Member
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Community member without current children.

Birthworker/Provider
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Birthworker/Provider serving Queens, NY

Community Organization
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Community Based Organization located in Queens, NY,

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