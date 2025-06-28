Community Day Snacks & Drinks

Large Water
$1.50
16.9 oz bottle of water
Small Water
$1
8 oz bottle of water
Gatorade
$1.50
12 oz bottle of Gatorade (orange, yellow, red, light blue, dark blue)
Juice Pouch
$1
Kool Aid or Capri Sun Summer Blast
Cookies
$1
Golden Oreos, Oreos, or Chips Ahoy
Chips
$1
Frito-Lay and Utz brand in various flavors
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing