Community ESL/Clases de Inglés Comunitario

Active Members
$120

Valid for one year

Membership Donation

$120/year (or $10/month)


Program Fee (3 Classes)

$100 / 2 semesters


Actively participates in our community by attending membership meetings, actions, and rallies, and supporting our programs and organizing efforts

Non-Member
$200

Valid for one year

Membership Donation

None


Program Fee (3 Classes)

$300 / semesters


Focus on learning and building community and connections by joining classes without additional commitments.

Non-active community member
$300

Valid for one year

