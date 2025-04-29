Yearly Support Plan

Supporter
$25

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

A simple way to show your support and stay connected!
Neighborhood Builder
$50

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

For those who want to actively support neighborhood improvements!
Community Champion
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

For residents who want to make a bigger impact!
Legacy Partner
$250

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

For those committed to Community Made’s long-term success!
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing