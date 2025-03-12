eventClosed

Competition Day Lunch-March 15

Ham Sub item
Ham Sub
$10
Ham Sub with beverage, chips, cookie
Turkey Sub item
Turkey Sub
$10
Turkey Sub with beverage, chips, cookie
Ultimate Sub item
Ultimate Sub
$10
Ham-Turkey-Roast Beef Sub with beverage, chips, cookie
Italian Sub item
Italian Sub
$10
Genoa Salami- Tavern Ham- Capicola Ham Sub with beverage, chips, cookie

common:zeffyTipDisclaimerTicketing