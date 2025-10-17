Concessions Varsity vs QCHS

19843 E Chandler Heights Rd

Queen Creek, AZ 85142, USA

OTTER POP item
OTTER POP
$2

OTTER POP

Popcorn item
Popcorn
$2

Popcorn

Chips item
Chips
$2

Chips

PICKLE item
PICKLE
$2

Pickle

SODA/WATER item
SODA/WATER
$2

Coke, DIet Coke, Coke Zero, Dr Pepper, Dr Pepper Zero, Sprite, Mountain Dew, Water

Popcorn item
Popcorn
$2

Popcorn

POWERADE item
POWERADE
$3

BLUE, RED, YELLOW

CANDY $3 item
CANDY $3 item
CANDY $3
$3

Skittle, Red Vines, Nerd Clusters, Airhead Strips, Snickers, Reeses, KitKat, Twix, Peanut M&M's, M&M's

Salted Pretzel item
Salted Pretzel
$4

Salted pretzel with nacho cheese

Jumbo Hot Dog item
Jumbo Hot Dog
$4

1/4lb Angus beef hotdog

Nachos item
Nachos
$4

Nachos (jalapeños optional)

Dole Whip item
Dole Whip
$5

Pineapple, Strawberry

2 Slices Pizza item
2 Slices Pizza
$6

Pepperoni or Cheese

Smoked Turkey Sandwich item
Smoked Turkey Sandwich
$8

Smoked Turkey on a bun

BBQ Sandwich item
BBQ Sandwich
$8

Smoked Pork on a bun

Nachos with Meat item
Nachos with Meat
$12

Nancho's with pulled pork or smoked turkey.

MISC $1
$1
MISC $2
$2
MISC $3
$3
MISC $4
$4
MISC $5
$5
MISC $6
$6
MISC $7
$7
MISC $8
$8
MISC $9
$9
MISC $10
$10

common:zeffyTipDisclaimerTicketing