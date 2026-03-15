Concordia Christian Day School
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Concordia Christian Day School

Hosted by

Concordia Christian Day School
Sales closed

Zone 2 - Super Silent Auction

Pick-up location

215 5th Ave SE, Conover, NC 28613, USA

Art Piece with Mrs. Grant - 1st-4th item
Art Piece with Mrs. Grant - 1st-4th
$75

Starting bid

Art Piece with Mrs. Grant - Middle School item
Art Piece with Mrs. Grant - Middle School
$75

Starting bid

King Size Bed and Mattress item
King Size Bed and Mattress
$150

Starting bid

Reflections Stress Less Recliner item
Reflections Stress Less Recliner
$500

Starting bid

Century Furniture London Chest item
Century Furniture London Chest
$1,000

Starting bid

Value over $8200

Crawford Furniture Nesting Tables item
Crawford Furniture Nesting Tables
$100

Starting bid

Lee Industries Chair with Paul Robert Pillows item
Lee Industries Chair with Paul Robert Pillows
$350

Starting bid

Ottoman from Vanguard item
Ottoman from Vanguard
$75

Starting bid

4 Tickets to ASU Baseball + Signed Hats item
4 Tickets to ASU Baseball + Signed Hats
$50

Starting bid

Back In Time Basket
$40

Starting bid

Donated by Rita Johnson

Armoire Cabinet by Bassett Furniture
$250

Starting bid

Family Photo Session to BP Photography item
Family Photo Session to BP Photography
$20

Starting bid

$100 Value

Brooks Ottoman from Century Furniture(leather weaved)
$150

Starting bid

Value of $1497

Sofa from CR Laine Furniture item
Sofa from CR Laine Furniture
$1,000

Starting bid

Hickory Football Club Season Tickets
$75

Starting bid

Value of over $200

Physician's Plan GiftCard for Weight loss Package
$35

Starting bid

Ottoman by Sherrill Furniture Distressed Leather
$65

Starting bid

Coley Green Ottoman Set (2)
$20

Starting bid

T-Shirt Quilt Handmade by Melissa Isaac
$75

Starting bid

Catawba County Sheriff Experience with Don Brown
$80

Starting bid

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!