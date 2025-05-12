Conejo Academy PFA's Silent Auction

Value of over $380
4 Green Fees (Including Cart Rental) at Los Robles Greens
Valid Anytime Monday - Friday
Valid Weekends after 10:00 AM (except Holidays)
All rounds must be used at once.
4 tarifas de golf (incluido el alquiler del carro)
Válido a cualquier hora de lunes a viernes
Válido fines de semana después de las 10:00 AM (excepto días festivos)
Todas las rondas deben utilizarse a la vez
5th Grade Culmination Package -
$35
Starting bid
Value of over $55
Framed 5th Grade Panoramic Picture
Large Culmination T-Shirt
Reserved Parking the Day of the 5th Grade Culmination
Fotografía panorámica de 5º curso con marco
Camiseta de la Culminación (talla grande)
Estacionamiento reservado el día de la Culminación de 5to Grado
