About this event
Conferencia de Mujeres
Incluye Desayuno y Lonche
Esta entrada es solo para las servidoras tales como, las ujieres, maestras.
Incluye Desayuno y Lonche
Esta entrada es Únicamente para las jóvenes menores de 17 años & para los niños
{favor de añadir como adición-niño y nombre en la pregunta de que iglesia vienes} para todos los niños y jovenes que inscribas y de esa forma poder llevar registros por separado.
Incluye Desayuno y Lonche
Esta entrada es ÚNICAMENTE para las mujeres que forman parte del equipo de Oregón con la pastora Rosalba.
La entrada incluye Desayuno y Lonche
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