Vancouver Hispanic Foursquare Church

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About this event

Conferencia de Mujeres

1801 Daniels St

Vancouver, WA 98660, EE. UU.

Admision General
$30

Conferencia de Mujeres

Incluye Desayuno y Lonche

Admision para Servidoras
$15

Esta entrada es solo para las servidoras tales como, las ujieres, maestras.

Incluye Desayuno y Lonche

Admisión para Jovencitas & Niños
Free

Esta entrada es Únicamente para las jóvenes menores de 17 años & para los niños

{favor de añadir como adición-niño y nombre en la pregunta de que iglesia vienes} para todos los niños y jovenes que inscribas y de esa forma poder llevar registros por separado.

Incluye Desayuno y Lonche

Admisión Equipo de área Oregón mujeres
Free

Esta entrada es ÚNICAMENTE para las mujeres que forman parte del equipo de Oregón con la pastora Rosalba.

La entrada incluye Desayuno y Lonche

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