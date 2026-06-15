Conferencia Eucarística 2026 del Centro Newman de la Universidad Estatal de Sonoma: Boleto para la Conferencia en Español

Boleto para la Conferencia en Español

Únase a nosotros para una Conferencia Eucarística de dos días dedicada a profundizar nuestra fe en la Presencia Real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía mediante la oración, la adoración, la formación teológica y la comunidad.

Su inscripción incluye:

Acceso completo a los dos días de conferencia

Acceso a todas las conferencias y sesiones en español

Santa Misa

Procesión Eucarística

Adoración Eucarística y Bendición con el Santísimo

Sesiones de Preguntas y Respuestas con los conferencistas

Panel de discusión con múltiples ponentes

Testimonios de estudiantes

Alabanza y adoración

Materiales de la conferencia

Convivencia con católicos de toda la región

Comidas incluidas:

Cena del viernes

Almuerzo del sábado

Cena del sábado

Ya sea que busque una comprensión más profunda de la Eucaristía, una renovación espiritual o una oportunidad para crecer en comunidad con otros católicos, esta conferencia le ofrece una ocasión única para encontrarse con Cristo y fortalecer su fe.

Tema de la Conferencia

Encontrando a Cristo en la Eucaristía: Aprendiendo, Amando y Viviendo la Verdad.