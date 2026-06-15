A man in ornate religious vestments holds a monstrance against a gradient blue background.
The Roman Catholic Bishop of Santa Rosa

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About this event

Conferencia Eucarística 2026 del Centro Newman de la Universidad Estatal de Sonoma: Boleto para la Conferencia en Español

Evert B. Person Theater

Rohnert Park, CA 94928, USA

Boleto para Conferencia
$60

Boleto para la Conferencia en Español

Únase a nosotros para una Conferencia Eucarística de dos días dedicada a profundizar nuestra fe en la Presencia Real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía mediante la oración, la adoración, la formación teológica y la comunidad.

Su inscripción incluye:

  • Acceso completo a los dos días de conferencia
  • Acceso a todas las conferencias y sesiones en español
  • Santa Misa
  • Procesión Eucarística
  • Adoración Eucarística y Bendición con el Santísimo
  • Sesiones de Preguntas y Respuestas con los conferencistas
  • Panel de discusión con múltiples ponentes
  • Testimonios de estudiantes
  • Alabanza y adoración
  • Materiales de la conferencia
  • Convivencia con católicos de toda la región

Comidas incluidas:

  • Cena del viernes
  • Almuerzo del sábado
  • Cena del sábado

Ya sea que busque una comprensión más profunda de la Eucaristía, una renovación espiritual o una oportunidad para crecer en comunidad con otros católicos, esta conferencia le ofrece una ocasión única para encontrarse con Cristo y fortalecer su fe.

Tema de la Conferencia

Encontrando a Cristo en la Eucaristía: Aprendiendo, Amando y Viviendo la Verdad.

Boleto para Patrocinar a un Estudiante
$60

Ayude a que un estudiante pueda asistir a la Conferencia Eucarística Teológica 2026 patrocinando su participación.

Su contribución cubre el costo de inscripción, materiales de la conferencia y comidas para un estudiante de preparatoria o universidad, permitiéndole vivir una experiencia de formación, oración y encuentro con Cristo en la Eucaristía.

Gracias a su generosidad, más jóvenes podrán profundizar en su fe, participar en la Santa Misa, la adoración eucarística, las conferencias y la convivencia católica durante este evento.

Su patrocinio incluye:

  • La inscripción completa de un estudiante
  • Materiales de la conferencia
  • Comidas incluidas durante el evento
  • Apoyo a la formación y crecimiento espiritual de la próxima generación de católicos

Gracias por invertir en la fe de nuestros jóvenes y por hacer posible su participación en esta conferencia.

Tema de la Conferencia

Encontrando a Cristo en la Eucaristía: Aprendiendo, Amando y Viviendo la Verdad.

Registro para Estudiantes
Free

Registro Gratuito para Estudiantes

Nos complace ofrecer inscripción gratuita a estudiantes de preparatoria y universidad para la Conferencia Eucarística 2026.

Esta conferencia es una oportunidad única para crecer en la fe, profundizar en el conocimiento de la Iglesia Católica y encontrarse con Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía junto a otros jóvenes de toda la región.

La inscripción incluye:

  • Acceso completo a los dos días de conferencia
  • Acceso a todas las conferencias y sesiones
  • Santa Misa
  • Procesión Eucarística
  • Adoración Eucarística y Bendición con el Santísimo
  • Sesiones de Preguntas y Respuestas con los conferencistas
  • Panel de discusión con múltiples ponentes
  • Testimonios de estudiantes
  • Alabanza y adoración
  • Materiales de la conferencia
  • Convivencia con estudiantes y católicos de toda la región

Comidas incluidas:

  • Cena del viernes
  • Almuerzo del sábado
  • Cena del sábado

Invitamos a todos los estudiantes a aprovechar esta oportunidad para fortalecer su fe, hacer nuevas amistades y profundizar su relación con Jesucristo a través de la oración, la formación y la vida sacramental.

Esta inscripción está reservada para estudiantes de preparatoria y universidad mayores de 18 años. Se requerirá verificación de estatus estudiantil durante el proceso de registro.

Tema de la Conferencia

Encontrando a Cristo en la Eucaristía: Aprendiendo, Amando y Viviendo la Verdad.

Registro para Clero y Religiosos
Free

Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a sacerdotes, diáconos, seminaristas, hermanos, hermanas y religiosos consagrados a la Conferencia Eucarística 2026.

Esta inscripción gratuita brinda acceso completo a la conferencia y a sus diversas oportunidades de oración, formación teológica, devoción eucarística y fraternidad. Únase a miembros del clero, religiosos y fieles laicos de toda la región mientras profundizamos nuestro conocimiento y amor por Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía.

La inscripción incluye:

  • Acceso completo a los dos días de conferencia
  • Acceso a todas las conferencias y sesiones
  • Santa Misa
  • Procesión Eucarística
  • Adoración Eucarística y Bendición con el Santísimo
  • Sesiones de Preguntas y Respuestas con los conferencistas
  • Panel de discusión con múltiples ponentes
  • Testimonios de estudiantes
  • Alabanza y adoración
  • Materiales de la conferencia
  • Convivencia con participantes de toda la región

Comidas incluidas:

  • Cena del viernes
  • Almuerzo del sábado
  • Cena del sábado

Agradecemos profundamente su vocación y su servicio a la Iglesia. Gracias por acompañarnos mientras nos reunimos para encontrarnos con Cristo en el Santísimo Sacramento y fortalecer la fe de nuestra comunidad católica.

Esta inscripción está reservada exclusivamente para miembros del clero, seminaristas y personas consagradas pertenecientes a comunidades religiosas.

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