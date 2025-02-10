Hosted by

Congregation Ner Tamid Of South Bay

Congregation Ner Tamid's Purim Auction

Pick-up location: 5721 Crestridge Rd, Rancho Palos Verdes, CA 90275, USA

1000 - Pueblo Bonito Rose #1 Vacation Retreat
1000 - Pueblo Bonito Rose #1 Vacation Retreat
$1,200

Starting bid

Value: $4,200 Pueblo Bonito Rose is a beautiful resort in Cabo San Lucas offering a full array of activities for families and adults alike including 19+ restaurants, tennis, swimming, spa, fitness center, kids club, beaches and much more. The unit is a Presidential Suite which sleeps 8, scheduled for the week of July 21-28, 2025. Date may be changed subject to availability with a $100 change fee. Donated By: Maria Basch
1001 - Pueblo Bonito Rose #2 Vacation Retreat
1001 - Pueblo Bonito Rose #2 Vacation Retreat
$1,200

Starting bid

Value: $4,200 Pueblo Bonito Rose is a beautiful resort in Cabo San Lucas offering a full array of activities for families and adults alike including 19+ restaurants, tennis, swimming, spa, fitness center, kids club, beaches and much more. The unit is a Presidential Suite which sleeps 8, scheduled for the week of July 21-28, 2025. Date may be changed subject to availability with a $100 change fee. Donated By: Maria Basch
1003 - Mountain Retreat in the Catskills
1003 - Mountain Retreat in the Catskills
$1,500

Starting bid

Value: $4,500 Enjoy 5 Nights in this beautiful Bethel, NY Home, custom built by Alexis Langer's father and still very special to the entire Langer family. The home has 4 bedrooms, 3.5 bathrooms and can sleep 8 people comfortably. Some fun facts about Bethel and the area: this house is really close to Bethel Woods Center for the Arts, which is the site of the actual historic Woodstock festival, which is pretty cool. Bethel Woods is a popular venue for concerts and other cultural events now. So this could be good for music lovers to catch a concert, or old hippies :) This part of the Catskill Mountains is known as a fly fishing capital in the Upper Delaware River and other rivers and streams. From Newark airport it will take roughly 1.5-2 hours to arrive at the house. The Catskills is a fabulous place to visit in the summer, fall and spring. Dates to be arranged with the owner. Expires December 31, 2025. Donated By: Alexis Langer
100 - Togetherness Sculpture item
100 - Togetherness Sculpture
$450

Starting bid

Value: $1000 This is a one-of-a-kind, handmade sculpture of a couple in a loving hug. The sculpture was made by 94-year old holocaust survivor, Gabriella Karin. This is one of her most recent works and is beautifully displayed on a revolving marble stand. Donated By: Debbie Finklestein, Ellen Geminder
102 - Théo Tobiasse The Seder item
102 - Théo Tobiasse The Seder
$350

Starting bid

Value: $1000 Experience the profound beauty and spiritual resonance of Theo Tobiasse's The Seder. This exquisite artwork captures the intimate essence of the Passover Seder, blending bold, expressive brushstrokes with rich, vibrant colors. Tobiasse's iconic style, a fusion of symbolism and surrealism, invites you into a timeless celebration of heritage, memory, and togetherness. Donated By: The Benveniste Family
200 - Baseball Artwork Signed by Mike Trout item
200 - Baseball Artwork Signed by Mike Trout
$100

Starting bid

Value: $500 Are you a Mike Trout fan or an Anaheim Angels fan? This Baseball art is a one-of-a-kind and personally signed by Mike Trout. A must have for all baseball fans! Donated By: Stewart Bogen
201 - "Katalin" Collectible Doll item
201 - "Katalin" Collectible Doll
$200

Starting bid

Value: $500 Introducing "Katalin", a rare and exquisite collectible doll created by renowned artist Rotraut Schrott. This limited edition piece, designed as part of the prestigious Goda Doty Winner series, captures the intricate artistry and unparalleled craftsmanship for which Schrott is celebrated. Donated By: Glenda Urmacher
802 - Hammered Rose Gold Ring item
802 - Hammered Rose Gold Ring
$30

Starting bid

Value: $60 Designed and created by Colleen Berg, this 14K rose gold filled hammered disc ring is a true one of a kind. The size 7 ring can be brought to Colleen Berg Jewelers for sizing, if needed. Donated By: Colleen Berg
811 - Silver and Onyx Necklace item
811 - Silver and Onyx Necklace
$25

Starting bid

Value: $50 Designed by our very own Ellen Geminder, this absolutely beautiful 16" sterling silver and black onyx necklace is designed to be worn every day or for a special occasion. This necklace is sure to wow and accessorize any outfit! Donated By: Ellen Geminder
814 - Silver & Pearl Necklace item
814 - Silver & Pearl Necklace
$25

Starting bid

Value: $45 This elegant 20" necklace features a lustrous freshwater P\pearl beautifully strung in sterling silver. The timelss design makes it a versitle accessory for any occasion. Donated By: Ellen Geminder
818 - Citrine and Brass Beaded Necklace item
818 - Citrine and Brass Beaded Necklace
$35

Starting bid

Value: $70 This is an original, handmade necklace with elegant faceted citrine beads. Donated By: Karen Horowitz
819 - Twilight Earrings & Necklace Set item
819 - Twilight Earrings & Necklace Set
$500

Starting bid

Value: $1,675 Charles Krypell specializes in fine, custom and wedding jewelry. This limited edition Twilight set is made of black and white Sapphires and sterling silver. Donated By: Morgan Jewelers
821 - Believe and Breathe Bracelets item
821 - Believe and Breathe Bracelets
$25

Starting bid

Value: $50 This meaningful set includes two bracelets with Hebrew inscriptions: one featuring the word "Breathe" and the other "Believe". Each bracelet is crafted with care, combining beautiful Hebrew calligraphy with a comfortable and durable leather strap. A perfect reminder to embrace minndfulness and faith in your daily life. Donated By: Anonymous
822 - Hammered Gold Drop Earrings item
822 - Hammered Gold Drop Earrings
$75

Starting bid

Value: $150 Add a touch of timeless elegance to your collection with these stunning hammered gold drop earrings. Their delicate texture catches the light beautifully, creating a radiant glow with every movement. Bid now to make them yours! Donated By: Jill Ruby Wahba
823 - Sterling Silver Star of David Necklace item
823 - Sterling Silver Star of David Necklace
$50

Starting bid

Value: $100 This elegant sterling silver Star of David necklace is a timeless symbol of faith and tradition. Expertly crafted with a polished finish, it features a delicate yet durable chain and a beautifully designed pendant, making it perfect for everyday wear or special occasions. A meaningful addition to any jewelry collection. Donated By: Jill Ruby Wahba
302 - Anchors Aweigh! item
302 - Anchors Aweigh!
$45

Starting bid

Value: $100 A Day at the Battleship Iowa with a savory meal for two at Think Cafe. Two lucky people will enjoy the USS Iowa, a historic naval ship museum, followed by a wonderful meal at Think Cafe (American Dining). These tickets are valid through January 2, 2026 and can be used any day of the week. Donated By: Battleship Iowa Museum, Think Cafe
303 - Private Art Warehouse Tour item
303 - Private Art Warehouse Tour
$250

Starting bid

Value: $650 You and your friends (10 guests max) will enjoy a special evening with Liz and Lou Altman at their art warehouse where you will be treated to their private art collection. Wine will be served. Date to be mutually agreed upon. Valid until December 31, 2025. Donated By: Liz and Lou Altman
305 - Tickets to Enjoy one Braid Show (South Bay location)
$45

Starting bid

Donated By: The Braid Value: $90 Enjoy 2 tickets to see The Braid's performance of "For the Love of Animals", Sunday, June 1st at 7pm in the South Bay. "For the Love of Animals" is funny and thrilling Jewish tales about brief enounters or long relationships with animals, domestic or wild, and how they change us.
1108-8 Rugalach Baking Class
1108-8 Rugalach Baking Class
$75

Starting bid

Value: $75 SOLD OUT SOLD OUT SOLD OUT SOLD OUT There is one spot left in this baking class where you will learn how to make DELICIOUS chocolate rugalach! Supplies will be provided. The class will be taught by Robin Franko in her home. Date to be selected with all participants. Valid until 12-31-2025. Donated By: Robin Franko
906 - Women's Pickleball Set
$70

Starting bid

Value: $140 Are you a new or veteran pickleballer? Then this Pickleball Bundle, including pickleball shoes and a paddle, is the gift for you! Skechers pickleball shoes grip the court and allow you to run or sprint to the ball with confidence! These items can be exchanged at any Skechers store. Donated By: Skechers
400 - Fitness Fashion item
400 - Fitness Fashion
$20

Starting bid

Value: $40 Elevate your activewear and style! This package includes a premium fitness t-shirt designed for comfort and performance. Perfect for workouts or casual wear. Donated By: Vindigo
410 - Women's Fitness Clothing
$45

Starting bid

Donated By: Skechers Value: $95 This stylish and comfortable set includes a Skechers women's tank top, shirt, tennis skirt and shorts (size medium). Perfect for active days or casual outings. These sets combine functionality with fashion. These items can be exchanged for a different size at any Skechers store.
415 - Men's Fitness Clothing
$55

Starting bid

Donated By: Skechers Value: $105 Skechers has donated amazingly comfortable Men's fitness clothing. This bundle includes a T-shirt, 2 pairs of shorts and a fitness jacket (all size large). Whether in the gym, on the court or out for a jog/stroll you are sure to be wearing the most fashionable exercise clothing! These items can be exchanged for a different size at any Skechers store.
416 - Mandyz Boutique
$15

Starting bid

Donated by: Mandyz Boutique Value: $25 Use this $25 gift card towards anything at Mandyz Boutique (San Pedro), know for their array of wonderful, unique items.
908 - Swim Star Essential Bundle
$70

Starting bid

Value: $150 Dive into this ultimate Swim Star Essential Bundle from the Swim Guy! Perfect for the water enthusiast. This package includes 2 sets of swim goggles, 2 of sets bathing caps, Swim Guy PJ bottoms, USA sweatshirt, a flotation device, and a spacious swim backpack to carry all your gear in style. This bundle has everything you need for all your swim adventures! Donated By: The Swim Guy
1205 - Urban Air Adventure Park Basket
$50

Starting bid

Value: $125 Urban Air Deluxe Gift Basket: Where fun takes flight! Urban Air is the ultimate indoor adventure park. This basket includes park passes for 2, ice cream, socks, lunch and loads of fun. Kids of all ages can explore thrilling attractions, challenge their body and mind and most importantly have a blast. Expires: June 2025. Donated By: Urban Air
1206 - School of Rock Little Wings or Rookies
$130

Starting bid

Value: $275 Enjoy 1 month of weekly music classes for Little Wings (ages 3-5) or Rookies (ages 6-7). Teaching students foundational music skills by playing games, participating in interactive musical activities and learning a variety of musical instruments is an excellent introduction to music and helps to develop a lifelong love of music. Donated By: School of Rock
1208 - Glitter Fashionista - Kids' Tattoos item
1208 - Glitter Fashionista - Kids' Tattoos
$60

Starting bid

Value: $150 A maximum of 30 kids ages 8 and younger will enjoy a wide array of glitter tattoos expertly applied by Neeli Lev. Date to be mutually agreed upon. Donated By: Neeli Lev
1209 - CHIP AI Dog
$150

Starting bid

Value: $400 Meet Chip, the cutting-edge AI-powered robotic dog. CHIP is designed to bring companionship, fun, and technological innovation to your home. Chip is more than just a pet; he's a smart companion capable of learning new tricks, responding to commands, and even playing games. Donated By: Community Child
604 - Beach Please Beauty Basket
$100

Starting bid

Value: $325 This basket is full of your favorite body products including one large Sugar Rose candle, heat pack, kit duo, Hempz Sweet Sips, Naisure 15 min nourishment kit and a $100 Gift Certificate towards Body Waxing or a Facial. Donated By: Beach Please Beauty
606 - Teeth Whitening Treatment
$250

Starting bid

Value: $550 Your smile will never look brighter than after this teeth bleaching process which includes an in-office light treatment including an at-home whitening kit and custom bleaching trays. Donated By: Judi Cohen, Dr. Jon Miller
610 - LaVogue Hair Cut
$35

Starting bid

Value: $70 This certificate is good for one amazing hair cut at La Vogue Hair Salon. Expires May 1, 2025 Donated By: LaVogue Hair Salon
617 - Haircut & Products
$100

Starting bid

Value: $250 Enjoy $250 towards a fabulous haricut and any of XYST Salon's professional products. Valid until September 20, 2025. Donated By: Michelle "Coco" Saylor .
702 - Schafer and Sons Upright Piano
$1,000

Starting bid

Value: $2,500 This exquisite Schafer and Sons upright piano combines exceptional craftsmanship with elegant design, offering both an outstanding musical experience and a timeless addition to any home or venue. Known for their rich sound and durable build, Schafer and Sons pianos have been a preferred choice for musicians. It has only very gentle wear. What better lifelong gift to give a child or adult than to play a musical instrument. Delivery to be arranged by the purchaser. Donated By: Elizabeth Sax
708 - Dansk Teak Party Platter
$25

Starting bid

Value: $50 Add a touch of timeless sophistication to your gatherings with this vintage Dansk teak sectioned platter. Perfectly embodying mid-century modern style, this handcrafted piece combines sleek design with functional charm. Donated By: Joanne Osofsky
712 - Charming Collectables
$50

Starting bid

Value: $150 Add a touch of timeless beauty to any space with these exquisite Andrea ceramics, designed by Sadek. This bundle includes a playful yet elegant bunny-shaped candlestick holders, ceramic planter and two covered candy dishes. All of these items showcase the artistry and attention to detail which are pleasing to any space in the home. Donated By: Phyllis Spierer
713 - Elegance and Gratitude Candle Collection
$80

Starting bid

Value: $250 Indulge in the luxury of ambiance with this exquisite candle pairing. L'Objet Crocodile is a meticuously crafted candle from France, with a captivating scent and design. The Thistle Farms candle is beautifully handcrafted supporting a worthy cause and offering a soothing aroma. This pairing is perfect for creating a serene and stylish atmosphere in your home. Donated By: Phyllis Spierer
1102-2 - High Holy Days Parking & Seating
$500

Starting bid

Value: $500 Enjoy reserved parking and reserved seating inside the sanctuary for any High Holy Day service at CNT. Reserved seating is for a single family unit. Only 5 lucky families will be able to enjoy this opportunity! Donated By: Congregation Ner Tamid
1102-3 - High Holy Days Parking & Seating
$500

Starting bid

Value: $500 Enjoy reserved parking and reserved seating inside the sanctuary for any High Holy Day service at CNT. Reserved seating is for a single family unit. Only 5 lucky families will be able to enjoy this opportunity! Donated By: Congregation Ner Tamid
1102-4 - High Holy Days Parking & Seating
$500

Starting bid

Value: $500 Enjoy reserved parking and reserved seating inside the sanctuary for any High Holy Day service at CNT. Reserved seating is for a single family unit. Only 5 lucky families will be able to enjoy this opportunity! Donated By: Congregation Ner Tamid
1102-5 - High Holy Days Parking & Seating
$500

Starting bid

Value: $500 Enjoy reserved parking and reserved seating inside the sanctuary for any High Holy Day service at CNT. Reserved seating is for a single family unit. Only 5 lucky families will be able to enjoy this opportunity! Donated By: Congregation Ner Tamid
910-5 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-6 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-7 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-8 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-9 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-10 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-11 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-12 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-13 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-14 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-15 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club
910-16 Coached Pickball Workout
$50

Starting bid

Value: $75 There are a total of 12 spaces available for this Pickleball clinic. Please only bid on one item per person. Improve your pickleball skills with customized drills, pointers on serving, dinking and dropping the ball techniques to along with options for 2-hours of open play with a dedicated coach to help improve your game. This will take place at the Peninsula Racquet Club on Sunday, May 18, 2025 from 11am - 1pm. Donated By: Peninsula Racquet Club

