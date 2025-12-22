Congreso Fuego en el Altar

Hosted by
Cuando paga Admisión general se le estará cobrando el pago total. $120
esto incluye entrada a las actividades, Camiseta, Cena de gala y algunos regalitos mas.
Es una pre-registracion ahorita únicamente paga $65 y lo restante $55 lo paga a la entrada, Esta Pre-registracion es transferible pero no reembolsable, puede transferirse a una persona que no esta registrada.
Esta registracion especial es únicamente para,
Perlas Preciosas, Hermanas de 65 años oh mas.(Se pedirá comprobante de edad)
Visitantes Mujer que no ha sido bautizada.
