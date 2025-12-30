2do Congreso San José

BIENVENIDO!
¡Gracias por registrarte al 2do Congreso de San José!
Nos llena de alegría contar contigo en este encuentro de fe, preparado con amor y bajo la intercesión de San José, modelo de humildad, obediencia y confianza en Dios.
📅Fecha: Marzo 14 y 15 2026
⏰ Sábado 14 de marzo 2026
Registro 7:00 am
Inicio 9:00 am Eucaristía
Temas:
San José, custodio del misterio de Dios (Fray Nelson Medina)
San José y la batalla espiritual interior (P. Andrés Segura)
San José, servidor fiel del plan de Dios (PYS)
Vida Interior dentro de la carpintería de San José (Fray Nelson Medina)
Hora Santa (P. Andrés Segura)
*Lunch y snack incluidos
⏰Domingo Marzo, 15 2026
Registro 8:00 am
Coronilla de San José
Bienvenida y Avivamiento
"San José, el justo; Obediencia que nace del corazón"
P. Andrés Segura
"San José; Servidor fiel del plan de Dios"
P y S hijos de Padre Pio
"San José; Custodiar la vida interior en lo cotidiano"
Fray Nelson Medina
📍 Lugar: 2324 White Rd NE, Conyers, GA
🚗 Parqueadero: Disponible
Si deseas información adicional nos puede contactar vía email [email protected]
Teléfono: 470 9985874
¡Te esperamos con mucha alegría!
IMPORTANTE!!
No se devuelve dinero por ticket comprado. Si tienes alguna situación que te impide asistir, por favor envía un email a [email protected] para que nos autorices la transferencia de tu ticket a la persona que nos informes.
Si tienes alguna alergia de comida por favor enviar su información con los detalles al correo: [email protected]
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!