Seymour Botanical Conservatory Foundation
Conservatory After Hours Bar
Botanical Cocktail
$12
Vodka, violet liqueur, cucumber, mint syrup, tonic
Vodka, violet liqueur, cucumber, mint syrup, tonic
seeMoreDetailsMobile
add
Crimson Fizz Mocktail (N/A)
$10
add
White Wine
$7
Chardonnay or Sauv Blanc
Chardonnay or Sauv Blanc
seeMoreDetailsMobile
add
Red Wine
$7
Cabernet Sauvignon, Red bland
Cabernet Sauvignon, Red bland
seeMoreDetailsMobile
add
Sparkling Wine
$7
Brut, Rose
Brut, Rose
seeMoreDetailsMobile
add
Beer
$7
IPA, Amber
IPA, Amber
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout