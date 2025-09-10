Coo-Y-Yah Museum Memberships

Individual
$25

✓ Video Content Coming Soon

✓ Limited Museum Access

✓ Newsletter Archives

Family
$75

✓ Limited Family Access to the Museum

✓ Access to our Newsletter Archives

✓ Video Content Coming Soon

Small Business Sponsor
$150

✓ Video Content Coming Soon

✓ Limited Access to the Museum

✓ Link on our website to your business

✓ Shout Out Post on Our Socials

✓ Archive to Monthly Newsletter

Large Business Sponsor
$250

✓ Video Content Coming Soon

✓ Unlimited Museum Access

✓ Access to our Newsletter Archives

✓ Link on our site to your business

✓ Shout Out Post on Our Socials

