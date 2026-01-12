George E Weems Memorial Healthcare Foundation

Hosted by

George E Weems Memorial Healthcare Foundation

About this raffle

Cook Well, Eat Well: Enameled Cookware sets

Single ticket
$5

One winner for each of two homecook sets (1-12" skillet & 1- 11" skillet) OR one chef's set (1- 12" skillet & 1 saucier pan w/lid)

Tickets $5 each, 3 for $10, 5 for $20

Drawing: April 1st

Winners notified by email

3 for $10
$10
This includes 3 tickets

3 chances to be one winner for each of two homecook sets (1-12" skillet & 1- 11" skillet) OR one chef's set (1- 12" skillet & 1 saucier pan w/lid)

Tickets $5 each, 3 for $10, 5 for $20

Drawing: April 1st

Winners notified by email

5 for $20
$20
This includes 5 tickets

5 chances to be one winner for each of two homecook sets (1-12" skillet & 1- 11" skillet) OR one chef's set (1- 12" skillet & 1 saucier pan w/lid)

Tickets $5 each, 3 for $10, 5 for $20

Drawing: April 1st

Winners notified by email

Add a donation for George E Weems Memorial Healthcare Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!