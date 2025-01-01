COOP Gallery Flat File

COOP

The Warm Heart
The Warm Heart
$120

Alea Hurst | Serigraphy (Hand-pulled screen print) | Atlanta, GA | aleahurst.com

Inquiring Mind
Inquiring Mind
$120

Alea Hurst | Serigraphy (Hand-pulled screen print) | Atlanta, GA | aleahurst.com

St. George
St. George
$325

Alea Hurst | Pen and Ink on Paper | Atlanta, GA | aleahurst.com

Listening
Listening
$200

Alex McClurg | Spray paint and acrylic on paper | Birmingham, AL | alexmcclurg.com

Mind-only
Mind-only
$200

Alex McClurg | Spray paint and acrylic on paper | Birmingham, AL | alexmcclurg.com

Understanding
Understanding
$200

Alex McClurg | Spray paint and acrylic on paper | Birmingham, AL | alexmcclurg.com

Untitled #1
Untitled #1
$650

Amanda Micheletto-Blouin | Acrylic ink & gouache on watercolor paper | Nashville, TN | amandamicheletto.com

Untitled #2
Untitled #2
$480

Amanda Micheletto-Blouin | Acrylic ink & gouache on watercolor paper | Nashville, TN | amandamicheletto.com

Untitled #3
Untitled #3
$280

Amanda Micheletto-Blouin | Acrylic & watercolor on board | Nashville, TN | amandamicheletto.com

Glossing Over 1
Glossing Over 1
$350

Amanda Woods | Acrylic, pastel, charcoal, pencil on paper | Nashville, TN | Awoodscreative.com

Glossing Over 2
Glossing Over 2
$350

Amanda Woods | Acrylic, pastel, charcoal, pencil on paper | Nashville, TN | Awoodscreative.com

Glossing Over 3
Glossing Over 3
$350

Amanda Woods | Acrylic, pastel, charcoal, pencil on paper | Nashville, TN | Awoodscreative.com

Awaken
Awaken
$295

Anna Wise | Spray paint, charcoal, and ink on paper | Nashville, TN | annathewiser.com

Gentle as a lamb, wise as a serpent
Gentle as a lamb, wise as a serpent
$250

Anna Wise | Watercolor and ink on paper | Nashville, TN | annathewiser.com

Mesmerism
Mesmerism
$250

Anna Wise | Mixed media finished in oil paint on paper | Nashville, TN | annathewiser.com

Coil
Coil
$175

Asa Cole | Charcoal on paper | Nashville, TN | asacole.carrd.co

stepping stones
stepping stones
$250

Ashleigh York | Alcohol ink and acrylic on bristol paper | Nashville, TN | ashleighyorkart.com

back to the koi pond
back to the koi pond
$250

Ashleigh York | Alcohol ink and acrylic on bristol paper | Nashville, TN | ashleighyorkart.com

sunbathing at the lake
sunbathing at the lake
$250

Ashleigh York | Acrylic on bristol paper | Nashville, TN | ashleighyorkart.com

Cutie Pie
Cutie Pie
$30

Beth Reitmeyer | Acrylic and Ink on Paper | Bowling Green, KY | bethreitmeyer.com

Kiss Me
Kiss Me
$30

Beth Reitmeyer | Acrylic and Ink on Paper | Bowling Green, KY | bethreitmeyer.com

True Love
True Love
$45

Beth Reitmeyer | Acrylic and Ink on Paper | Bowling Green, KY | bethreitmeyer.com

Duck River Reflections #13
Duck River Reflections #13
$150

Bill Nickels | Digital photograph | Manchester, TN | billnickelsart.com

Duck River Reflections #1
Duck River Reflections #1
$150

Bill Nickels | Digital photograph | Manchester, TN | billnickelsart.com

Lover not a Fighter
Lover not a Fighter
$150

Caitlin Rantala | alcohol ink markers, pencil, and sharpie on paper | Nashville, TN | caitlinrantalastudio.com

Emma
Emma
$150

Caitlin Rantala | Oil on canvas board | Nashville, TN | caitlinrantalastudio.com

Giddy Up
Giddy Up
$150

Caitlin Rantala | Oil on canvas board | Nashville, TN | caitlinrantalastudio.com

Storm in Garden 1
Storm in Garden 1
$250

Cara Lynch | Graphite and Ink on Paper | Nashville, TN / Patchogue, NY | CaraLynchArt.com

Storm in Garden 2
Storm in Garden 2
$250

Cara Lynch | Graphite and Ink on Paper | Nashville, TN / Patchogue, NY | CaraLynchArt.com

Storm in Garden 3
Storm in Garden 3
$250

Cara Lynch | Graphite and Ink on Paper | Nashville, TN / Patchogue, NY | CaraLynchArt.com

Underwater
Underwater
$800

Charlotte Straus | Silver gelatin print | Nashville, TN | charlottestraus.com

Wrestlers
Wrestlers
$800

Charlotte Straus | Silver gelatin print | Nashville, TN | charlottestraus.com

Ice
Ice
$800

Charlotte Straus | Silver gelatin print | Nashville, TN | charlottestraus.com

Madonna - Green Riso
Madonna - Green Riso
$99

Christine Garvey | Two-color risograph on paper | Austin, TX | christine-garvey.com

Nun - Purple Riso
Nun - Purple Riso
$99

Christine Garvey | Two-color risograph on paper | Austin, TX | christine-garvey.com

Wolfgirl - Blue Riso
Wolfgirl - Blue Riso
$99

Christine Garvey | Two-color risograph on paper | Austin, TX | christine-garvey.com

The Fight
The Fight
$200

Courtney Gatewood | Ink on paper | Clarksville, TN | Instagram.com/courtneyartwork

Shoe and Hook
Shoe and Hook
$75

Courtney Gatewood | Watercolor and pastels on paper | Clarksville, TN | Instagram.com/courtneyartwork

Flesh Tuxedo
Flesh Tuxedo
$695

Cyd Gottlieb | Watercolor, wax pastel, ink, graphite, and gouache on paper | Toledo, OH | pischonk.com

Aubergine + Amber
Aubergine + Amber
$350

Cyd Gottlieb | Wax pastel, watercolor, gouache, graphite, and acrylic on toned tan paper | Toledo, OH | pischonk.com

No Longer Involved
No Longer Involved
$150

Cyd Gottlieb | Graphite and watercolor pencil on watercolor paper | Toledo, OH | pischonk.com

Gutter
Gutter
$110

David Greaves | Speedball professional relief ink on Stonehenge paper | Nashville, TN | davidgreavesart.com

Two Rivers Tunnel
Two Rivers Tunnel
$110

David Greaves | Speedball professional relief ink on Stonehenge paper | Nashville, TN | davidgreavesart.com

Cumberland Bridge
Cumberland Bridge
$45

David Greaves | Speedball professional relief ink on Stonehenge paper | Nashville, TN | davidgreavesart.com

Silver Blues Base
Silver Blues Base
$250

Ed Tepper | Hand printed woodblock on mulberry paper | Glen Allen, VA | EdTepperFusionArt.com IG: @EdTepperFusionArt

Silver Blues Sax
Silver Blues Sax
$250

Ed Tepper | Hand printed woodblock on mulberry paper | Glen Allen, VA | EdTepperFusionArt.com IG: @EdTepperFusionArt

Silver Blues Vocals
Silver Blues Vocals
$250

Ed Tepper | Hand printed woodblock on mulberry paper | Glen Allen, VA | EdTepperFusionArt.com IG: @EdTepperFusionArt

Why Not Crimson
Why Not Crimson
$85

Evelyn Haddad | Mixed Media, Acrylic on panel board | Brentwood, TN

Golden Hour
Golden Hour
$75

Evelyn Haddad | Acrylic on 140lb watercolor paper | Brentwood, TN

Snake (from Memento Mori (The Family of Things))
Snake (from Memento Mori (The Family of Things))
$65

Evelyn Thoen | Linocut print on paper | Nashville, TN | evelynthoen.com

Armadillo (from Memento Mori (The Family of Things))
Armadillo (from Memento Mori (The Family of Things))
$65

Evelyn Thoen | Linocut print on paper | Nashville, TN | evelynthoen.com

Rabbit (from Memento Mori (The Family of Things))
$85

Evelyn Thoen | Linocut print on paper | Nashville, TN | evelynthoen.com

Abstract Figure 2025
Abstract Figure 2025
$250

Hanna Wright | Acrylic and Ink on Canvas Panel | Keavy, KY | Instagram @AppalachianScribble

Abstract Figure 2024
Abstract Figure 2024
$150

Hanna Wright | Acrylic and Ink on Canvas Panel | Keavy, KY | Instagram @AppalachianScribble

RESILIENCE: Abstract Portrait 2023
RESILIENCE: Abstract Portrait 2023
$125

Hanna Wright | Acrylic and Ink on Canvas Panel | Keavy, KY | Instagram @AppalachianScribble

Once Upon Goldenrod
Once Upon Goldenrod
$370

Hope Kise | Woodcut print | Nashville, TN | hopekise.com

Sardine in Green
Sardine in Green
$240

Hope Kise | Screen print | Nashville, TN | hopekise.com

Untitled
Untitled
$80

Hope Kise | Oil on canvas paper | Nashville, TN | hopekise.com

Very Still
Very Still
$350

IMGRNT | Screenprint on paper | Nashville, TN | imgrntwav.es

Cosmic Pillow
Cosmic Pillow
$350

IMGRNT | Screenprint on paper | Nashville, TN | imgrntwav.es

IMGRNT_BWGRS_5
IMGRNT_BWGRS_5
$350

IMGRNT | Screenprint on paper | Nashville, TN | imgrntwav.es

You Are Not Me
You Are Not Me
$400

Jan Hatleberg | Acrylic Paint and Pencil on Paper | Nashville, TN

24/9
24/9
$250

Jan Hatleberg | Acrylic Paint and Pencil on Paper | Nashville, TN

24/8
24/8
$250

Jan Hatleberg | Acrylic Paint and Pencil on Paper | Nashville, TN

Everything Starts Tomorrow
Everything Starts Tomorrow
$1,000

Jerry Allen Gilmore | Printmaking ink, colored pencil, graphite
Baltimore, MD | jerryallengilmore.com

Blot I
Blot I
$345

Jessica Valderrama | Graphite on paper | Suwanee, GA | jessicavalderrama.com

Blot II
Blot II
$345

Jessica Valderrama | Graphite on paper | Suwanee, GA | jessicavalderrama.com

Hotter'n Three Foxes
Hotter'n Three Foxes
$130

John Isaiah Kennedy | Linocut on Stonehenge | Memphis, TN | johnkennedyart.wixsite.com/my-site-2/about

My'Man Minotaur
My'Man Minotaur
$200

John Isaiah Kennedy |Uniball-InkPen on Rives BFK | Memphis, TN | johnkennedyart.wixsite.com/my-site-2/about

What Does the Chicken Scroll Say ?
What Does the Chicken Scroll Say ?
$265

John Isaiah Kennedy | Watercolor, Gauche, Ink,Acrylic Paint, and Ink Pen on Stonehenge | Memphis, TN | johnkennedyart.wixsite.com/my-site-2/about

Unseen
Unseen
$400

Jolie Monet | Digital Photograph | Nashville, TN | joliemonet.com

Ambulate #3
Ambulate #3
$50

Jon Anvil | Linocut print on archival paper |
Goodlettesville, TN | @jonanvilart Instagram

M!R@ D((())) ~∆~
M!R@ D((())) ~∆~
$30

Jon Anvil | Zinc plate etching |
Goodlettesville, TN | @jonanvilart Instagram

This Fairy Is Allergic To The Sun
This Fairy Is Allergic To The Sun
$800

Julia Tong | Gouache on canvas | Nashville, TN | www.instagram.com/pinkjulietart

Old Wives' Tale XI
Old Wives' Tale XI
$180

Kaleena Stasiak | Stencil monoprint | Oxford, MS | kaleenastasiak.com

Small Bird of Paradise I
Small Bird of Paradise I
$180

Kaleena Stasiak | Stencil monoprint | Oxford, MS | kaleenastasiak.com

Hut, Hut
Hut, Hut
$120

Kaleena Stasiak | Reductive woodcut | Oxford, MS | kaleenastasiak.com

The World
The World
$485

Katharine T. Jacobs |Cyanotype on watercolor paper |
Pine Grove, PA | Katharinetjacobs.com

Fern/Feather
Fern/Feather
$485

Katharine T. Jacobs |Cyanotype on watercolor paper |
Pine Grove, PA | Katharinetjacobs.com

The Magician
The Magician
$485

Katharine T. Jacobs |Cyanotype on watercolor paper |
Pine Grove, PA | Katharinetjacobs.com

Green Moon Rising IX
Green Moon Rising IX
$125

Katie Thompson Murphy | Screenprint on Paper | Johnson City, TN | www.katiemurphy.art

In Hand
In Hand
$125

Katie Thompson Murphy | Screenprint on Paper | Johnson City, TN | www.katiemurphy.art

Green Moon
Green Moon
$100

Katie Thompson Murphy | Screenprint on Paper | Johnson City, TN | www.katiemurphy.art

Garden
Garden
$200

Lee Colvin | Watercolor on paper | Nashville, TN | behance.net/leeanncolvin

Still Life #1
Still Life #1
$200

Lee Colvin | Watercolor on paper | Nashville, TN | behance.net/leeanncolvin

Okra Surprise
Okra Surprise
$200

Lee Colvin | Watercolor on paper | Nashville, TN | behance.net/leeanncolvin

Natches Bridge View
Natches Bridge View
$100

Marie Hindman | Watercolor on paper | Nashville, TN

Cold Morning Mountains
Cold Morning Mountains
$80

Marie Hindman | Watercolor on paper | Nashville, TN

Rainbow Houses
Rainbow Houses
$80

Marie Hindman | Watercolor and pen on paper | Nashville, TN

Teaching Our Hearts to Fly
Teaching Our Hearts to Fly
$700

Marla Faith | Mixed media collage | Nashville, TN | marlafaith.com

Listening to the Cries of the Universe
Listening to the Cries of the Universe
$700

Marla Faith | Mixed media collage | Nashville, TN | marlafaith.com

Durian Fairy
Durian Fairy
$500

Marla Faith | Mixed media collage | Nashville, TN | marlafaith.com

Minnesota Normal
Minnesota Normal
$850

Morgan Ogilvie | Oil on canvas | Franklin, TN | morgan-ogilvie.com

I Would Like to Work in a Flower Shop
I Would Like to Work in a Flower Shop
$850

Morgan Ogilvie | Oil on canvas | Franklin, TN | morgan-ogilvie.com

At Times I Feel Like Smashing Things
At Times I Feel Like Smashing Things
$850

Morgan Ogilvie | Oil on canvas | Franklin, TN | morgan-ogilvie.com

Cypress Beneath the Moss
Cypress Beneath the Moss
$54

Nicci Schwartz | Mixed Media ink and thread on watercolor paper | Hixson, TN | artworkarchive.com/profile/nicci-schwartz

A Sharing Woman
A Sharing Woman
$225

Nicci Schwartz | Mixed Media ink and paper collage on watercolor paper | Hixson, TN | artworkarchive.com/profile/nicci-schwartz

Side Yard at Night
Side Yard at Night
$81

Nicci Schwartz | Ink on Vellum | Hixson, TN | artworkarchive.com/profile/nicci-schwartz

Guided
Guided
$50

Nicole Domanico | Muslin fabric, Birch bark, thread, kallitype print | Nashville, TN | Portraitobscura.com.carrd.co

A Walk Amongst the Willows
A Walk Amongst the Willows
$75

Nicole Domanico | Silver gelatin print | Nashville, TN | Portraitobscura.com.carrd.co

The Stump
The Stump
$75

Nicole Domanico | Silver gelatin print | Nashville, TN | Portraitobscura.com.carrd.co

Moments
Moments
$200

Rebecca Arp | Colored pencil on graph paper | Columbus, OH | rebeccaarp.com

The Kiss
The Kiss
$200

Rebecca Arp | Pastel and colored pencil on paper | Columbus, OH | rebeccaarp.com

Caught On Myself
Caught On Myself
$200

Rebecca Arp | Colored pencil on graph paper | Columbus, OH | rebeccaarp.com

Fall Away IV
Fall Away IV
$60

Ryn Osbourne | Cyanotype on Arches watercolor paper | Chicago, IL | rynsprints.com

Fall Away V
Fall Away V
$30

Ryn Osbourne | Cyanotype on Arches watercolor paper | Chicago, IL | rynsprints.com

Fall Away VI
Fall Away VI
$40

Ryn Osbourne | Cyanotype on Arches watercolor paper | Chicago, IL | rynsprints.com

Black Corset
Black Corset
$275

Sabrina Celeste | Acrylic, Pen and Ink | Nashville, TN | sabrinacelesteart.square.site

Skull in Green
Skull in Green
$190

Sabrina Celeste | Oil on paper | Nashville, TN | sabrinacelesteart.square.site

Skull in Blue
Skull in Blue
$150

Sabrina Celeste | Oil on canvas panel | Nashville, TN | sabrinacelesteart.square.site

From The Sky
From The Sky
$75

Sarah Budeski | Relief, Letterpress | Nashville, TN | sjbudeski.com

Shearing I
Shearing I
$600

Suzanne Dittenber | Pigmented paper pulp | Asheville, NC | suzannedittenber.com

Shearing II
Shearing II
$600

Suzanne Dittenber | Pigmented paper pulp | Asheville, NC | suzannedittenber.com

Shearing III
Shearing III
$600

Suzanne Dittenber | Pigmented paper pulp | Asheville, NC | suzannedittenber.com

Droop
Droop
$210

Theresa Buffo | Acrylic and Watercolor on Canvas Paper | Nashville, TN | theresabuffo.com

Floral Veil
Floral Veil
$330

Theresa Buffo | Acrylic, Ink, Oil Pastel, Pencil, Collage on Bristol Paper | Nashville, TN | theresabuffo.com

Focus
Focus
$150

Theresa Buffo | Acrylic, Watercolor, Oil Pastel on Bristol | Nashville, TN | theresabuffo.com

Frishuhn: Chevron (Frottage)
Frishuhn: Chevron (Frottage)
$250

Thomas Spoerndle | Graphite on Paper | Queens, NY | thomas-spoerndle.com

Frishuhn: Scales (Frottage)
Frishuhn: Scales (Frottage)
$250

Thomas Spoerndle | Graphite on Paper | Queens, NY | thomas-spoerndle.com

Frishuhn: Wiggle (Frottage)
Frishuhn: Wiggle (Frottage)
$250

Thomas Spoerndle | Graphite on Paper | Queens, NY | thomas-spoerndle.com

Neon Ghosts
Neon Ghosts
$325

Wesley Roden | Pen, graphite, and marker on paper | Knoxville, TN | wesleyroden.portfoliobox.net

Man in Clouds
Man in Clouds
$375

Wesley Roden | Oil paint and adhesive glue on paper | Knoxville, TN | wesleyroden.portfoliobox.net

Window Study
Window Study
$200

Wesley Roden | Oil paint on paper | Knoxville, TN | wesleyroden.portfoliobox.net

Oh, Cowgirl
Oh, Cowgirl
$250

Wrendleton Dorris | Hanco ink on BFK Rives | Chicago, IL | tinyurl.com/yckbawmm

I Don't Really Care 4 U
I Don't Really Care 4 U
$125

Wrendleton Dorris | Hanco ink on BFK Rives | Chicago, IL | tinyurl.com/yckbawmm

