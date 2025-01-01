COOP Gallery Flat File

Offered by
About this shop
Alea Hurst | Serigraphy (Hand-pulled screen print) | Atlanta, GA | aleahurst.com
Alea Hurst | Serigraphy (Hand-pulled screen print) | Atlanta, GA | aleahurst.com
Alea Hurst | Pen and Ink on Paper | Atlanta, GA | aleahurst.com
Alex McClurg | Spray paint and acrylic on paper | Birmingham, AL | alexmcclurg.com
Alex McClurg | Spray paint and acrylic on paper | Birmingham, AL | alexmcclurg.com
Alex McClurg | Spray paint and acrylic on paper | Birmingham, AL | alexmcclurg.com
Amanda Micheletto-Blouin | Acrylic ink & gouache on watercolor paper | Nashville, TN | amandamicheletto.com
Amanda Micheletto-Blouin | Acrylic ink & gouache on watercolor paper | Nashville, TN | amandamicheletto.com
Amanda Micheletto-Blouin | Acrylic & watercolor on board | Nashville, TN | amandamicheletto.com
Amanda Woods | Acrylic, pastel, charcoal, pencil on paper | Nashville, TN | Awoodscreative.com
Amanda Woods | Acrylic, pastel, charcoal, pencil on paper | Nashville, TN | Awoodscreative.com
Amanda Woods | Acrylic, pastel, charcoal, pencil on paper | Nashville, TN | Awoodscreative.com
Anna Wise | Spray paint, charcoal, and ink on paper | Nashville, TN | annathewiser.com
Anna Wise | Watercolor and ink on paper | Nashville, TN | annathewiser.com
Anna Wise | Mixed media finished in oil paint on paper | Nashville, TN | annathewiser.com
Asa Cole | Charcoal on paper | Nashville, TN | asacole.carrd.co
Ashleigh York | Alcohol ink and acrylic on bristol paper | Nashville, TN | ashleighyorkart.com
Ashleigh York | Alcohol ink and acrylic on bristol paper | Nashville, TN | ashleighyorkart.com
Ashleigh York | Acrylic on bristol paper | Nashville, TN | ashleighyorkart.com
Beth Reitmeyer | Acrylic and Ink on Paper | Bowling Green, KY | bethreitmeyer.com
Beth Reitmeyer | Acrylic and Ink on Paper | Bowling Green, KY | bethreitmeyer.com
Beth Reitmeyer | Acrylic and Ink on Paper | Bowling Green, KY | bethreitmeyer.com
Bill Nickels | Digital photograph | Manchester, TN | billnickelsart.com
Bill Nickels | Digital photograph | Manchester, TN | billnickelsart.com
Caitlin Rantala | alcohol ink markers, pencil, and sharpie on paper | Nashville, TN | caitlinrantalastudio.com
Caitlin Rantala | Oil on canvas board | Nashville, TN | caitlinrantalastudio.com
Caitlin Rantala | Oil on canvas board | Nashville, TN | caitlinrantalastudio.com
Cara Lynch | Graphite and Ink on Paper | Nashville, TN / Patchogue, NY | CaraLynchArt.com
Cara Lynch | Graphite and Ink on Paper | Nashville, TN / Patchogue, NY | CaraLynchArt.com
Cara Lynch | Graphite and Ink on Paper | Nashville, TN / Patchogue, NY | CaraLynchArt.com
Charlotte Straus | Silver gelatin print | Nashville, TN | charlottestraus.com
Charlotte Straus | Silver gelatin print | Nashville, TN | charlottestraus.com
Charlotte Straus | Silver gelatin print | Nashville, TN | charlottestraus.com
Christine Garvey | Two-color risograph on paper | Austin, TX | christine-garvey.com
Christine Garvey | Two-color risograph on paper | Austin, TX | christine-garvey.com
Christine Garvey | Two-color risograph on paper | Austin, TX | christine-garvey.com
Courtney Gatewood | Ink on paper | Clarksville, TN | Instagram.com/courtneyartwork
Courtney Gatewood | Watercolor and pastels on paper | Clarksville, TN | Instagram.com/courtneyartwork
Cyd Gottlieb | Watercolor, wax pastel, ink, graphite, and gouache on paper | Toledo, OH | pischonk.com
Cyd Gottlieb | Wax pastel, watercolor, gouache, graphite, and acrylic on toned tan paper | Toledo, OH | pischonk.com
Cyd Gottlieb | Graphite and watercolor pencil on watercolor paper | Toledo, OH | pischonk.com
David Greaves | Speedball professional relief ink on Stonehenge paper | Nashville, TN | davidgreavesart.com
David Greaves | Speedball professional relief ink on Stonehenge paper | Nashville, TN | davidgreavesart.com
David Greaves | Speedball professional relief ink on Stonehenge paper | Nashville, TN | davidgreavesart.com
Ed Tepper | Hand printed woodblock on mulberry paper | Glen Allen, VA | EdTepperFusionArt.com IG: @EdTepperFusionArt
Ed Tepper | Hand printed woodblock on mulberry paper | Glen Allen, VA | EdTepperFusionArt.com IG: @EdTepperFusionArt
Ed Tepper | Hand printed woodblock on mulberry paper | Glen Allen, VA | EdTepperFusionArt.com IG: @EdTepperFusionArt
Evelyn Haddad | Mixed Media, Acrylic on panel board | Brentwood, TN
Evelyn Haddad | Acrylic on 140lb watercolor paper | Brentwood, TN
Evelyn Thoen | Linocut print on paper | Nashville, TN | evelynthoen.com
Evelyn Thoen | Linocut print on paper | Nashville, TN | evelynthoen.com
Evelyn Thoen | Linocut print on paper | Nashville, TN | evelynthoen.com
Hanna Wright | Acrylic and Ink on Canvas Panel | Keavy, KY | Instagram @AppalachianScribble
Hanna Wright | Acrylic and Ink on Canvas Panel | Keavy, KY | Instagram @AppalachianScribble
Hanna Wright | Acrylic and Ink on Canvas Panel | Keavy, KY | Instagram @AppalachianScribble
Hope Kise | Woodcut print | Nashville, TN | hopekise.com
Hope Kise | Screen print | Nashville, TN | hopekise.com
Hope Kise | Oil on canvas paper | Nashville, TN | hopekise.com
IMGRNT | Screenprint on paper | Nashville, TN | imgrntwav.es
IMGRNT | Screenprint on paper | Nashville, TN | imgrntwav.es
IMGRNT | Screenprint on paper | Nashville, TN | imgrntwav.es
Jan Hatleberg | Acrylic Paint and Pencil on Paper | Nashville, TN
Jan Hatleberg | Acrylic Paint and Pencil on Paper | Nashville, TN
Jan Hatleberg | Acrylic Paint and Pencil on Paper | Nashville, TN
Jerry Allen Gilmore | Printmaking ink, colored pencil, graphite
Baltimore, MD | jerryallengilmore.com
Jessica Valderrama | Graphite on paper | Suwanee, GA | jessicavalderrama.com
Jessica Valderrama | Graphite on paper | Suwanee, GA | jessicavalderrama.com
John Isaiah Kennedy | Linocut on Stonehenge | Memphis, TN | johnkennedyart.wixsite.com/my-site-2/about
John Isaiah Kennedy |Uniball-InkPen on Rives BFK | Memphis, TN | johnkennedyart.wixsite.com/my-site-2/about
John Isaiah Kennedy | Watercolor, Gauche, Ink,Acrylic Paint, and Ink Pen on Stonehenge | Memphis, TN | johnkennedyart.wixsite.com/my-site-2/about
Jolie Monet | Digital Photograph | Nashville, TN | joliemonet.com
Jon Anvil | Linocut print on archival paper |
Goodlettesville, TN | @jonanvilart Instagram
Jon Anvil | Zinc plate etching |
Goodlettesville, TN | @jonanvilart Instagram
Kaleena Stasiak | Stencil monoprint | Oxford, MS | kaleenastasiak.com
Kaleena Stasiak | Stencil monoprint | Oxford, MS | kaleenastasiak.com
Kaleena Stasiak | Reductive woodcut | Oxford, MS | kaleenastasiak.com
Katharine T. Jacobs |Cyanotype on watercolor paper |
Pine Grove, PA | Katharinetjacobs.com
Katharine T. Jacobs |Cyanotype on watercolor paper |
Pine Grove, PA | Katharinetjacobs.com
Katharine T. Jacobs |Cyanotype on watercolor paper |
Pine Grove, PA | Katharinetjacobs.com
Lee Colvin | Watercolor on paper | Nashville, TN | behance.net/leeanncolvin
Lee Colvin | Watercolor on paper | Nashville, TN | behance.net/leeanncolvin
Lee Colvin | Watercolor on paper | Nashville, TN | behance.net/leeanncolvin
Marie Hindman | Watercolor on paper | Nashville, TN
Marie Hindman | Watercolor on paper | Nashville, TN
Marie Hindman | Watercolor and pen on paper | Nashville, TN
Marla Faith | Mixed media collage | Nashville, TN | marlafaith.com
Marla Faith | Mixed media collage | Nashville, TN | marlafaith.com
Marla Faith | Mixed media collage | Nashville, TN | marlafaith.com
Morgan Ogilvie | Oil on canvas | Franklin, TN | morgan-ogilvie.com
Morgan Ogilvie | Oil on canvas | Franklin, TN | morgan-ogilvie.com
Morgan Ogilvie | Oil on canvas | Franklin, TN | morgan-ogilvie.com
Nicci Schwartz | Mixed Media ink and thread on watercolor paper | Hixson, TN | artworkarchive.com/profile/nicci-schwartz
Nicci Schwartz | Mixed Media ink and paper collage on watercolor paper | Hixson, TN | artworkarchive.com/profile/nicci-schwartz
Nicci Schwartz | Ink on Vellum | Hixson, TN | artworkarchive.com/profile/nicci-schwartz
Nicole Domanico | Muslin fabric, Birch bark, thread, kallitype print | Nashville, TN | Portraitobscura.com.carrd.co
Nicole Domanico | Silver gelatin print | Nashville, TN | Portraitobscura.com.carrd.co
Nicole Domanico | Silver gelatin print | Nashville, TN | Portraitobscura.com.carrd.co
Rebecca Arp | Colored pencil on graph paper | Columbus, OH | rebeccaarp.com
Rebecca Arp | Pastel and colored pencil on paper | Columbus, OH | rebeccaarp.com
Rebecca Arp | Colored pencil on graph paper | Columbus, OH | rebeccaarp.com
Ryn Osbourne | Cyanotype on Arches watercolor paper | Chicago, IL | rynsprints.com
Ryn Osbourne | Cyanotype on Arches watercolor paper | Chicago, IL | rynsprints.com
Ryn Osbourne | Cyanotype on Arches watercolor paper | Chicago, IL | rynsprints.com
Sabrina Celeste | Acrylic, Pen and Ink | Nashville, TN | sabrinacelesteart.square.site
Sabrina Celeste | Oil on paper | Nashville, TN | sabrinacelesteart.square.site
Sabrina Celeste | Oil on canvas panel | Nashville, TN | sabrinacelesteart.square.site
Sarah Budeski | Relief, Letterpress | Nashville, TN | sjbudeski.com
Suzanne Dittenber | Pigmented paper pulp | Asheville, NC | suzannedittenber.com
Suzanne Dittenber | Pigmented paper pulp | Asheville, NC | suzannedittenber.com
Suzanne Dittenber | Pigmented paper pulp | Asheville, NC | suzannedittenber.com
Theresa Buffo | Acrylic and Watercolor on Canvas Paper | Nashville, TN | theresabuffo.com
Theresa Buffo | Acrylic, Ink, Oil Pastel, Pencil, Collage on Bristol Paper | Nashville, TN | theresabuffo.com
Theresa Buffo | Acrylic, Watercolor, Oil Pastel on Bristol | Nashville, TN | theresabuffo.com
Thomas Spoerndle | Graphite on Paper | Queens, NY | thomas-spoerndle.com
Thomas Spoerndle | Graphite on Paper | Queens, NY | thomas-spoerndle.com
Thomas Spoerndle | Graphite on Paper | Queens, NY | thomas-spoerndle.com
Wesley Roden | Pen, graphite, and marker on paper | Knoxville, TN | wesleyroden.portfoliobox.net
Wesley Roden | Oil paint and adhesive glue on paper | Knoxville, TN | wesleyroden.portfoliobox.net
Wesley Roden | Oil paint on paper | Knoxville, TN | wesleyroden.portfoliobox.net
Wrendleton Dorris | Hanco ink on BFK Rives | Chicago, IL | tinyurl.com/yckbawmm
Wrendleton Dorris | Hanco ink on BFK Rives | Chicago, IL | tinyurl.com/yckbawmm
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!