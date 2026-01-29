Copa Caribe 2026 Tienda Online

Remera diseñada por Fernanda Villar, artista conocida en Argentina por su pasión por el arte y los colores.





Ella remarca que "el arte, como el futbol, nos emociona, nos conecta, nos salva y nos hace sentir enormes".





Las obras diseñadas para las camisetas de esta edición fueron pensadas fusionando los colores de BA CUP, que traen alegría, buenas energías y diversión, con los colores del Mar Caribe que sin dudas, hacen una combinación única para contemplar.