Copa Caribe 2026 Tienda Online

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Punta Cana 2026 - Remera Conmemorativa item
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Punta Cana 2026 - Remera Conmemorativa
$20

Remera diseñada por Fernanda Villar, artista conocida en Argentina por su pasión por el arte y los colores.


Ella remarca que "el arte, como el futbol, nos emociona, nos conecta, nos salva y nos hace sentir enormes".


Las obras diseñadas para las camisetas de esta edición fueron pensadas fusionando los colores de BA CUP, que traen alegría, buenas energías y diversión, con los colores del Mar Caribe que sin dudas, hacen una combinación única para contemplar.

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