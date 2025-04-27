copy of auction

At the Gala or at school the following week

A Night on the Waterfront
A Night on the Waterfront
$60

$100 in Gift Cards to Stack 571 Burger and Whiskey Bar, Two bottles of bubbly, new clutch purse, and Pashmina Scarf ($200 value)
Relaxation on the Waterfront
Relaxation on the Waterfront
$150

One night stay at AC Marriot Waterfront to include complimentary parking and breakfast, Vancouver Wellness gift basket and certificate for $50 in services. ($500 value)
Luxury Self Care
Luxury Self Care
$50

Connect Wellness $40 gift certificate, Altar Apothecary box, Altar gift card, and Earrings from Your Strange friend ($255 value)
Pamper yourself
Pamper yourself
$50

Altar Apothecary box, Altar gift card, Betsy& Iya gift card ($200 value)
Portland Adventure
Portland Adventure
$20

Two general admission tickets to Japanese Gardens, Two general admission tickets to Pittock Mansion ($76 value)
Portland Shopping Adventure
Portland Shopping Adventure
$25

$50 Folly gift card, $50 Cargo gift card ($100 value)
Bigfoot Adventures
Bigfoot Adventures
$50

Portland Spirit Bigfoot Sight Seeing trip and Bigfoot Metal Sign from Bigfoot Metal Works ($245 value)
Day at the Museum
Day at the Museum
$20

4 General admission passes to OMSI ($80 value)
Immersive Art Adventure
Immersive Art Adventure
$20

4 General admission to Hopscotch Immersive Museum ($96 value)
Surf & Turf
Surf & Turf
$50

Addicted Fishing Merchandise and a $50 gift card to Butcher Boys. ($308 value)
Portland Timbers
Portland Timbers
$25

Timbers 2 Tickets to September 27, 2025 Game at 7:30pm ($86 value)
Portland Thorns
Portland Thorns
$25

Thorns 2 Tickets to June 21, 2025 game at 7:30pm ($76 value)
Family Fun Day
Family Fun Day
$60

4 General Admission tickets to Enchanted Forest, $75 gift card to Burgerville and Sock It To Me Family Pack- 4 pairs of fun socks ($229 value)
Look to the Sky
Look to the Sky
$50

4 general admission to Hillsboro Oregon International Airshow ($180 value)
Get Your Swim On
Get Your Swim On
$40

Goldfish Swimming School - Gift basket with swimming gear and a gift certificate for one month lessons (4 lessons) ($200 value)
Salon Style for Kids
Salon Style for Kids
$20

Sit Still Kids Salon gift basket, kids hair cut and glitter tattoo ($65 value)
Celebrate
Celebrate
$75

Family Rhythms Birthday party ($350 value)
Adventure Awaits, Hiking and Climbing
Adventure Awaits, Hiking and Climbing
$50

Two gift certificates to a two hour beginner climbing class, three Little Feet Hiking books by Jessica Becker and $25 to Soma Kombucha ($158 value)
Melodies and Mochas
Melodies and Mochas
$50

Family Rhythms two month music classes, coffee and gift card to Paper Tiger Coffee ($216 value)
Coffee Lovers
Coffee Lovers
$35

$25 Gift Card to Compass Coffee, Compass Coffee Hat, and Compass Coffee Beans, Two Coffee Mugs from Pigeon Toe Ceramics ($177 value)
Dance Your Cares Away
Dance Your Cares Away
$25

Columbia Dance Studio 1 month teen/adult dance classes ($150 value)
A Little Bit of Art Goes a Long Way
A Little Bit of Art Goes a Long Way
$25

$100 gift card to A Little Grey Bird ($100 value)
Vitreluxe Glass
Vitreluxe Glass
$25

Vase from Vitreluxe Glassware ($96 value)
Kiddy Keys
Kiddy Keys
$35

Vancouver Music Academy one month Kiddy Keys lessons ($126 value)
The Sound Stage
The Sound Stage
$50

The Sound Stage A fully produced voice over demo reel ($300 value)
Invent & Adorn
Invent & Adorn
$50

Learning Garage two five visit punch cards and Ward Family Handmade children’s clothing ($370 value)
Breakfast In Bed Basket
Breakfast In Bed Basket
$50

Cuisinart flip Belgian waffle maker, Bob’s Red Mill Buttermilk Pancake/Waffle mix, ALL the fixings, Tulip spring tea towel, and a 10 piece pillowfort “Breakfast in Bed” kit for kids. ($150 value)
Backyard Oasis
Backyard Oasis
$30

Woodstock wind chime, Grow your own organic flowers starter kit, Bumblebee Garden, Two pairs of gardening gloves, Stainless steel gardening tools, Five pound bag of premium bird seed, and a woven gardening tote. ($100 value)
Parade of Homes
Parade of Homes
$15

BIA Gro Parade tickets ($60 value)
Lunch with the Mayor
Lunch with the Mayor
$15

Lunch with Mayor Anne McEnerny-Ogle ($50 value)
A Season of Dance
A Season of Dance
$45

Evergreen Dance Academy- gift basket with one summer or fall enrollment free ($165 value)
Michael Jordan Steakhouse- $200 gift card
Michael Jordan Steakhouse- $200 gift card
$60

Michael Jordan Steakhouse- $200 gift card
Week In a Hurry - Grocery, Kombucha and Pottery Basket
Week In a Hurry - Grocery, Kombucha and Pottery Basket
$30

New Seasons gift basket, $25 gift card to Soma Kombucha, Butter Dish and 2 mugs from Pigeon Toe Ceramics ($334 value)
Pacific Northwest Art
Pacific Northwest Art
$30

Boutique small textured Mt Hood painting (value $350)
Taqueria Night Out
Taqueria Night Out
$30

$100 gift card to Por Que No? ($100 value)
La Hora Feliz
La Hora Feliz
$30

$100 gift card to Por Que No? ($100 value)
Let's Play
Let's Play
$30

Chicky Play Museum- Five session pass and Taylored Toys ($125 value)
Lunch Date
Lunch Date
$15

Thai Orchid- Two $30 gift cards ($60 value)
Dinner Date
Dinner Date
$15

Thai Orchid- Two $30 gift cards ($60 value)
Driving Range
Driving Range
$25

$50 gift card to McMenamins and $50 gameplay card to Top Golf ($100 value)
A Little Batty
A Little Batty
$30

Bat house made by the 3rd grade for their project Operation Save the Bat. (priceless)
Batter Up
Batter Up
$30

Bat house made by the 3rd grade for their project Operation Save the Bat. (priceless)
Juicy Aesthetic
Juicy Aesthetic
$50

Juicy Aesthetic gift certificate for Advatx Laser ($500 value)
Happy Hour on the Waterfront
Happy Hour on the Waterfront
$15

$50 Gift card to Twigs Bistro

