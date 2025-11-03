Corn Husk Doll Making Day

🎟️ Ticket 1: Ages 5–8 (11:00 a.m.–12:00 p.m.)
Description:
This session is designed for younger children who will enjoy creating and decorating their own traditional corn husk doll with gentle, hands-on guidance. All materials are provided.
🎟️ Ticket 2: Ages 9–12 (1:30 p.m.–2:30 p.m.)
Description:
This session is for older kids who are ready for more detailed work and creative expression as they design their own traditional corn husk doll. All materials are provided.
