CORONATION 18 SPONSORSHIPS

Hosted by
1 Program Ad (full page); 1 Coronation 17 Ball Ticket w/ Hospitality Access
1 Program Ad (full page); 2 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access
1 Program Ad (full page); 3 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access; Placement of Promo Material in Hospitality
1 Program Ad (full page); 4 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access; Placement of Promo Material in Hospitality; Sunday Brunch Recognition w/ Table Promo Material
1 Program Ad (full page); 5 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access; Placement of Promo Material in Hospitality; Formal Walk during Coronation Ball w/ Table Promo Material; Sunday Brunch Recognition w/ Table Promo Material
1 Program Ad (full page); 8 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access; Private Table near dais during Coronation Ball; Placement of Promo Material in Hospitality; Formal Walk at Coronation Ball w/ Table Promo Material; Sunday Brunch Recognition w/ Promo Material
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!