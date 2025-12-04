Imperial Court of All Oklahoma

Imperial Court of All Oklahoma

CORONATION 18 SPONSORSHIPS

6808 S 107th E Ave

Tulsa, OK 74133

BRONZE LEVEL SPONSORSHIP
$250

1 Program Ad (full page); 1 Coronation 17 Ball Ticket w/ Hospitality Access

SILVER LEVEL SPONSORSHIP
$500

1 Program Ad (full page); 2 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access

GOLD LEVEL SPONSORSHIP
$1,000

1 Program Ad (full page); 3 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access; Placement of Promo Material in Hospitality

PLATINUM LEVEL SPONSORSHIP
$1,500

1 Program Ad (full page); 4 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access; Placement of Promo Material in Hospitality; Sunday Brunch Recognition w/ Table Promo Material

DIAMOND LEVEL SPONSORSHIP
$2,000

1 Program Ad (full page); 5 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access; Placement of Promo Material in Hospitality; Formal Walk during Coronation Ball w/ Table Promo Material; Sunday Brunch Recognition w/ Table Promo Material

IMPERIAL LEVEL SPONSORSHIP
$2,500

1 Program Ad (full page); 8 Coronation 17 Ball Tickets w/ Hospitality Access; Private Table near dais during Coronation Ball; Placement of Promo Material in Hospitality; Formal Walk at Coronation Ball w/ Table Promo Material; Sunday Brunch Recognition w/ Promo Material

