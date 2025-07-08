Nrxn1 Network
Corporate Sponsorship of NRXN1 Research and Family Conference
DoubleTree by Hilton Hotel Philadelphia Airport
4509 Island Ave, Philadelphia, PA 19153, USA
Community Partner
$1,000
Name listed in the conference program and website
1 complimentary registration
Name listed in the conference program and website
1 complimentary registration
seeMoreDetailsMobile
add
Silver Sponsor
$1,500
Benefits of Community Partner, plus:
Logo in program
Recognition in social media and email campaigns
2 complimentary registrations
Benefits of Community Partner, plus:
Logo in program
Recognition in social media and email campaigns
2 complimentary registrations
seeMoreDetailsMobile
add
Silver Plus Sponsor
$2,000
Benefits of Community Partner, plus:
Logo in program
Recognition in social media and email campaigns
2 complimentary registrations
Exhibit space at the conference
Benefits of Community Partner, plus:
Logo in program
Recognition in social media and email campaigns
2 complimentary registrations
Exhibit space at the conference
seeMoreDetailsMobile
add
Gold Sponsor
$3,000
Benefits of Silver Sponsor, plus:
Exhibit space at the conference
Logo on event signage
3 complimentary registrations
Benefits of Silver Sponsor, plus:
Exhibit space at the conference
Logo on event signage
3 complimentary registrations
seeMoreDetailsMobile
add
Platinum Sponsor
$5,000
Benefits of Gold Sponsor, plus:
Logo placement on main stage and website
Full page ad in digital program
4 complimentary registrations
Benefits of Gold Sponsor, plus:
Logo placement on main stage and website
Full page ad in digital program
4 complimentary registrations
seeMoreDetailsMobile
add
Diamond Sponsor
$10,000
Benefits of Platinum Sponsor, plus:
Exhibit space at conference in prime location
Logo prominently displayed on all conference materials
6 complimentary registrations
Benefits of Platinum Sponsor, plus:
Exhibit space at conference in prime location
Logo prominently displayed on all conference materials
6 complimentary registrations
seeMoreDetailsMobile
add
Naming Sponsor
$15,000
Benefits of Platinum Sponsor, plus:
Ability to name kickoff reception event for families and researchers on Friday evening
10 complimentary registrations
Benefits of Platinum Sponsor, plus:
Ability to name kickoff reception event for families and researchers on Friday evening
10 complimentary registrations
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout