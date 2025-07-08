Corporate Sponsorship of NRXN1 Research and Family Conference

DoubleTree by Hilton Hotel Philadelphia Airport

4509 Island Ave, Philadelphia, PA 19153, USA

Community Partner
$1,000
  • Name listed in the conference program and website
  • 1 complimentary registration
Silver Sponsor
$1,500
  • Benefits of Community Partner, plus:
  • Logo in program
  • Recognition in social media and email campaigns
  • 2 complimentary registrations
Silver Plus Sponsor
$2,000
  • Benefits of Community Partner, plus:
  • Logo in program
  • Recognition in social media and email campaigns
  • 2 complimentary registrations
  • Exhibit space at the conference
Gold Sponsor
$3,000
  • Benefits of Silver Sponsor, plus:
  • Exhibit space at the conference
  • Logo on event signage
  • 3 complimentary registrations
Platinum Sponsor
$5,000
  • Benefits of Gold Sponsor, plus:
  • Logo placement on main stage and website
  • Full page ad in digital program
  • 4 complimentary registrations
Diamond Sponsor
$10,000
  • Benefits of Platinum Sponsor, plus:
  • Exhibit space at conference in prime location
  • Logo prominently displayed on all conference materials
  • 6 complimentary registrations
Naming Sponsor
$15,000
  • Benefits of Platinum Sponsor, plus:
  • Ability to name kickoff reception event for families and researchers on Friday evening
  • 10 complimentary registrations

