Corpus Christi, Most Holy Body And Blood Of Christ

About this shop
1. TABLE OF GRACE – GATHERING HYMN – A – 4:18
2. HONEY FROM THE ROCK - ENTRANCE ANTIPHON - A - 2:34
3. JERUSALEM PRAISE, ALLELUIA – RESPONSORIAL PSALM - A - 2:34
4. LIVING BREAD FROM HEAVEN – GOSPEL ACCLAMATION - A - 1:22
5. BREAD OF LIFE, SAVING CUP – OFFERTORY HYMN - A - 3:23
6. LIVING PRESENCE OF FLESH AND BLOOD– COMMUNION ANTIPHON – A – 4:04
7. GO FORTH! THE FEAST DIVINE– RECESSIONAL SONG – A – 3:08
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