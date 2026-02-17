Lions Club Foundation Of Cortland Oh Inc

Offered by

Lions Club Foundation Of Cortland Oh Inc

About the memberships

Cortland Lions Club Street Fair 2026 Vendor Registration

10 foot trailer
$500

Valid until July 7, 2027

$500 for first ten feet minimum trailer

$30 per additional foot per trailer

11 foot tailer
$530

Valid until July 7, 2027

$500 for first ten feet minimum trailer

$30 per additional foot per trailer

12 foot trailer
$560

Valid until July 7, 2027

$500 for first ten feet minimum trailer

$30 per additional foot per trailer

13 foot trailer
$590

Valid until July 7, 2027

$500 for first ten feet minimum trailer

$30 per additional foot per trailer

14 foot trailer
$620

Valid until July 7, 2027

$500 for first ten feet minimum trailer

$30 per additional foot per trailer

15 foot trailer
$650

Valid until July 7, 2027

$500 for first ten feet minimum trailer

$30 per additional foot per trailer

16 foot trailer
$680

Valid until July 7, 2027

$500 for first ten feet minimum trailer

$30 per additional foot per trailer

25 foot trailer
$950

Valid until July 7, 2027

$500 for first ten feet minimum trailer

$30 per additional foot per trailer

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