Cortland Lions Club Street Fair 2026 Vendor Registration

About the memberships
Valid until July 7, 2027
$500 for first ten feet minimum trailer
$30 per additional foot per trailer
Valid until July 7, 2027
$500 for first ten feet minimum trailer
$30 per additional foot per trailer
Valid until July 7, 2027
$500 for first ten feet minimum trailer
$30 per additional foot per trailer
Valid until July 7, 2027
$500 for first ten feet minimum trailer
$30 per additional foot per trailer
Valid until July 7, 2027
$500 for first ten feet minimum trailer
$30 per additional foot per trailer
Valid until July 7, 2027
$500 for first ten feet minimum trailer
$30 per additional foot per trailer
Valid until July 7, 2027
$500 for first ten feet minimum trailer
$30 per additional foot per trailer
Valid until July 7, 2027
$500 for first ten feet minimum trailer
$30 per additional foot per trailer
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!