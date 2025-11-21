Hosted by

Friends of Wasatch County Children's Justice Center

Cottages for the Children

Gingerbread House made by Diana Hammo
$75

Starting bid

Large

Gingerbread House made by Liam
$25

Starting bid

Small

Madagascar Scene from Wasatch County Jail Inmates
$125

Starting bid

Special!

Gingerbread Houses Scene from Nancy Roe
$25

Starting bid

Large

Gingerbread Tennis made by Fullmer Family
$50

Starting bid

Small

Gingerbread Tank made by Isaac Fulmer
$50

Starting bid

Small

4H 1 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 2 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 3 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 4 Gingerbread House
$10

Starting bid

Small

4H 5 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 6 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 7 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 8
$10

Starting bid

Small

4H 9 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 10 Gingerbread House
$10

Starting bid

Small

4H 11 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 12 Gingerbread House
$20

Starting bid

Small

4H 13 Gingerbread House
$10

Starting bid

Small

Gingerbread House made by Christina Fritzsche
$40

Starting bid

Medium

Gingerbread House made by 5-year-old Kenzlee
$20

Starting bid

Small

Gingerbread House made by 18-year-old Amelia
$20

Starting bid

Small

Gingerbread House made by 18-year-old Baylee
$10

Starting bid

Small

Gingerbread Winter Wonderland made by Chloe
$10

Starting bid

Small

Gingerbread House made by 11-year-old Kellie
$10

Starting bid

Small

Gingerbread House made by 10-year-old Emma
$20

Starting bid

Small

Gingerbread House made by 3-year-old Henry
$20

Starting bid

Small

Gingerbread House made by 13-year-old Jaxson
$20

Starting bid

Small

Gingerbread House made by Katy & Jeff
$20

Starting bid

Small

Gingerbread Christmas Surprise made by Delilah Hicken age 4
$10

Starting bid

Small

Let it Snow by Wyndham Park City Tree
$150

Starting bid

Large

Gone Fishing by Wyndham Tree
$150

Starting bid

Large

Heart of the Herd by Wasatch Devastation Relief Tree
$150

Starting bid

Large

Gingerbread Christmas Castle made by Angie Searle
$100

Starting bid

Large

A Gingerbread Frame Cabin made by 12-year-old Warren
$40

Starting bid

Small

Gingerbread Christmas Town made by 9-year-old Owen
$40

Starting bid

Small

A Cozy Cottage made by Jasmine Howard item
A Cozy Cottage made by Jasmine Howard
$75

Starting bid

Medium

Gingerbread Monster Inc House made by Emma Ellis
$50

Starting bid

Medium

Gingerbread Scene made by London Harker Injury Law
$100

Starting bid

Large

Gingerbread Smurf Village
$250

Starting bid

Large

Gingerbread Shrek Swamp made by WHS Pro Start item
Gingerbread Shrek Swamp made by WHS Pro Start
$50

Starting bid

Medium

Gingerbread Modern Cabin made by WHS Interior Design
$10

Starting bid

Medium

Gingerbread Nanas House made by WHS Prostart
$50

Starting bid

Medium

Gingerbread Gingers House made by WHS Interior Design
$50

Starting bid

Medium

Gingerbread Falling Log made by WHS Interior Design
$10

Starting bid

Medium

Gingerbread Ginga made by WHS Prostart
$10

Starting bid

Medium

Gingerbread Josies Cottage made by WHS Prostart
$10

Starting bid

Medium

Gingerbread Hallmark Holiday made by WHS Prostart
$50

Starting bid

Medium

Gingerbread Salt Box House made by WHS Prostart
$10

Starting bid

Medium

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!